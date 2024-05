INTERVIU Două eleve de liceu au înființat un club online de lectură, inspirate de serialul Gilmore Girls: Mi-aș dori ca lecturile obligatorii să fie prezentate într-o manieră mai modernă și adaptată nevoilor noastre

Două eleve care acum termină clasa a XI-a, Bianca și Crina, care învață la licee diferite din țară, au înființat în urmă cu un an un club de lectură: The Rory BookShelf. Clubul are peste 100 de membri, toți sunt tineri, la fel ca ele. Numele a fost ales după personajul principal al serialului Fetele Gilmore: Rory Gilmore, care era foarte pasionată de literatură. „Ne-am dorit practic să îmbinăm partea asta de tineret, care ținea oarecum de serial cu ideea de promovare a lecturii și a literaturii“, spune Bianca. Și Crina crede că are succes clubul pentru că l-au legat de serialul Gilmore Girls și așa a prins mai mult în rândul adolescenților, pentru că „dacă veneam cu o idee a unui club de lectură clasic nu aveam atât de mult succes”. Ambele eleve vor să studieze la universitate în străinătate.

Într-o perioadă în care elevii petrec multe ore pe rețele de socializare online și pe telefon, două eleve în clasa a XI-a, Bianca și Crina, au reușit să strângă laolaltă peste 100 de tineri din mai multe județe, chiar și din Republica Moldova, în grupul de lectură format pe Whatsapp și peste 3.500 pe Instagram, tocmai cu ajutorul rețelelor sociale. Iar secretul succesului clubului de lectură este serialul Fetele Gilmore, popular în anii 2000. Personajul principal, Rory Gilmore este o cititoare pasionată iar în serial face mereu referire la autori clasici.

Bianca Mirică este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești și vicepreședinte al Consiliul Județean al Elevilor Prahova, și împreună cu Crina Dinu, și ea elevă în clasa a XI-a, dar în București, la Colegiul Național „Cantemir Vodă”, au înființat în urmă cu aproape un an un club de lectură pentru adolescenți și tineri. Cele două eleve s-au cunoscut într-o conferință online, în cadrul unor sesiuni de consultanță pentru a urma o facultate în străinătate. Bianca este la profilul uman, iar Crina la Real.

Cu toate acestea, ele au simțit că au în comun o pasiune pentru lectură și s-au gândit să creeze un spațiu unde mai mulți tineri să poată discuta despre cărți pe placul lor și să se inspire unii de la alții. Astăzi, grupul are pagină de Facebook, pagină de Instagram, de TikTok, echipa are mai mulți elevi care contribuie la activitățile din clubul de lectură. Recent, Bianca și Crina au primit și un premiu pentru promovarea lecturii în rândul tinerilor.

Bianca spune că și-ar dori ca lecturile obligatorii să fie mai accesibile și pe înțelesul elevilor. “Din punctul meu de vedere, în clasele primare se formează cu adevărat pasiunea pentru lectură. Cel puțin așa a fost în cazul meu și chiar ar fi important să se dezvolte ideea că cititul este o activitate foarte plăcută și nu e nevoie neapărat să fii obligat să o faci, ci s-o descoperi”.