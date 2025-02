INTERVIU Cristian Mungiu, despre colaborarea cu Sebastian Stan și filmul ”Fjord”, la care lucrează împreună / ”La film e mai uşor să spui când speri să începi decât când te gândeşti că ai să termini” (Agerpres)

Regizorul Cristian Mungiu colaborează în cel mai nou proiect al său cu actorul american de origine română Sebastian Stan, nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal la Premiile Oscar, pentru interpretarea lui Donald Trump din ”The Apprentice”, dar şi câştigător al Globului de Aur pentru cel mai bun actor pentru rolul din filmul ”A Different Man”, transmite Agerpres.

Filmările la noua peliculă a regizorului – „Fjord” – au loc preponderent în Norvegia, iar în distribuţie se regăsesc actori din Danemarca, Suedia şi România.

Cristian Mungiu dezvăluie, într-un interviu acordat AGERPRES, cum l-a cunoscut pe Sebastian Stan, ideea din spatele filmului, dar şi când ar putea să fie oferit publicului.

”La film e mai uşor să spui când speri să începi decât când te gândeşti că ai să termini. Multe lucruri depind de programul actorilor, de vreme, de durata executării efectelor speciale şi a post-producţiei. (…) În clipa asta e mai probabil ca filmul să fie gata pentru a fi arătat publicului abia în 2026, însă după ce vom încheia filmările vom şti mai bine dacă am putea fi gata mai rapid”, a afirmat Mungiu.

Regizorul anunţă şi un alt proiect la care va începe să lucreze după încheierea filmărilor pentru „Fjord” – „Amintiri din Epoca de Aur 3”.

AGERPRES: Aţi demarat un nou proiect – un film care are titlul de lucru „Fjord”. Despre ce este vorba în această peliculă?

Cristian Mungiu: Prin semnificaţiile poveştii din „Fjord” continui să îmi pun întrebări şi să aduc în discuţie aspecte ale societăţii globalizate de astăzi, în care oameni cu culturi şi educaţii foarte diferite ajung să se intersecteze, să trebuiască să comunice şi să coexiste – ceea ce uneori nu se face cu uşurinţă. Am sondat acest raport al individului cu partea atavică din el însuşi în ”RMN”, am căutat o explicaţie pentru motivele pentru care est-europenii se identifică cu victimele colonialismului vestic în „Trafic / Jaful Secolului”, iar acum, în „Fjord”, chestionez cauzele polarizării extreme din lumea noastră de astăzi. Societatea e divizată, nu doar cea românească, ci societatea occidentală, în ansamblul ei, şi nu e vorba doar de ideologie sau de clase sociale, ci şi de diferenţe substanţiale explicate prin educaţie, cultură, bunăstare, dezvoltări istorice şi religioase foarte diferite. Astăzi, într-o epocă în care teoretic clamăm toleranţa şi libertatea individuală, suntem în fapt aproape incapabili să asimilăm şi viziuni despre societate şi viaţa privată diferite de ale noastre.

AGERPRES: Actorul Sebastian Stan va avea unul dintre rolurile principale în filmul dumneavoastră. Cum a fost prima întâlnire cu Sebastian Stan şi cum a acceptat el rolul pe care i l-aţi propus? Care va fi rolul pe care îl va interpreta?

Cristian Mungiu: În 2016, Sebastian a venit la proiecţia cu „Bacalaureat” din Festivalul de Film de la New York ca să ne cunoaştem. Îmi amintesc întâlnirea pentru că mama lui a făcut efortul să conducă 300 de mile în acea zi doar ca Sebastian şi cu mine să putem să vorbim un pic după proiecţie. Am povestit şi a rămas să ţinem legătura, să vedem dacă într-o zi am putea găsi un proiect la care să lucrăm împreună.

Câţiva ani mai târziu l-am invitat pe Sebastian ca oaspete la American Independent Film Festival, iar aceea a fost prima lui întâlnire cu publicul din România. Una foarte caldă, aş zice, chiar dacă nu avea notorietatea de astăzi. Am continuat să discutăm şi am căutat căi să colaborăm şi la alte proiecte înainte de „Fjord”, dar din diferite cauze nu a fost posibil. Anul trecut, însă, mi s-a părut, de când am început să scriu povestea, că lui Sebastian i s-ar potrivi rolul din „Fjord”. I-am scris, am povestit un pic, apoi când am avut gata prima variantă de scenariu i-am trimis-o, a citit şi am convenit că vom lucra împreună. Sebastian interpretează rolul unui tată care caută răspunsurile cele mai potrivite legate de educaţia copiilor săi într-o societate în schimbare accelerată.

AGERPRES: Cum este colaborarea cu Sebastian Stan?

Cristian Mungiu: Am să pot să vă spun mai multe despre asta după ce filmăm. Deocamdată nu reuşim să ne vedem foarte des fizic, căci Sebastian continuă să aibă foarte multe obligaţii promoţionale de pe urma celor două filme remarcabile pe care le-a făcut anul trecut. Am trecut însă de mai multe ori prin scenariu alături de el şi partenera lui principală din film, Renate Reinsve, am vorbit despre personaj şi i-am dezbătut biografia, l-am expus pe Sebastian la diferite experienţe pe care trebuia să le aibă ca să ştie cam care sunt valorile şi convingerile personajului lui şi am făcut diferite teste căutând înfăţişarea şi ţinutele cele mai potrivite.

AGERPRES: Care este subiectul filmului şi unde vor avea loc filmările?

Cristian Mungiu: Filmările vor avea loc preponderent în Norvegia. Filmul porneşte de la relaţia dintre două familii cu copii care ajung să locuiască una lângă cealaltă într-o aşezare foarte mică, proximitate care îi face să mediteze mai mult la limitele libertăţii personale, a graniţei fluide între autoritatea familiei şi cea a societăţii, precum şi la raportul dintre valorile personale şi normele sociale.

AGERPRES: Ce alţi actori mai sunt în distribuţie?

Cristian Mungiu: Renate Reinsve o interpretează pe soţia lui Sebastian din film. Sunt mulţi alţi actori din Danemarca, Suedia, Norvegia, dar şi câţiva din România.

AGERPRES: Aţi declarat că filmările ar putea să înceapă în luna martie şi să le terminaţi în luna mai. Când preconizaţi că va fi gata filmul pentru a ajunge la public?

Cristian Mungiu: La film e mai uşor să spui când speri să începi decât când te gândeşti că ai să termini. Multe lucruri depind de programul actorilor, de vreme, de durata executării efectelor speciale şi a post-producţiei. Suntem în curs să realizăm încă o serie de parteneriate pentru producerea filmului, asocieri care să ne ofere cât mai multă libertate creativă. În clipa asta e mai probabil ca filmul să fie gata pentru a fi arătat publicului abia în 2026, însă după ce vom încheia filmările vom şti mai bine dacă am putea fi gata mai rapid. Multe depind şi de data la care vom începe filmările pentru „Amintiri din Epoca de Aur 3”, la care sperăm să începem să lucrăm cât mai curând după încheierea filmărilor pentru „Fjord”.