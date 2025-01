Internări peste capacitate la Pediatrie, în Târgu Mureș / Medic: ”Avem cu mult peste numărul de locuri admise, funcționăm cu paturi suplimentare, suntem sufocați” / ”Sunt gripe, pneumonii, bronșiolite, insuficiențe respiratorii…”

La Clinica de Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgență din Târgu Mureș numărul copiilor internați este peste limita admisă, de 40 de locuri. Din cauza cererii mari, începând de astăzi internările se extind pe încă o secție, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Majoritatea copiilor internați au probleme grave respiratorii, precizează șefa unității, prof.dr. Oana Mărginean.

”Foarte multe cazuri… ca de obicei, nu mai avem locuri. Am cerut și am aprobarea de ieri după-amiază, pentru un salon suplimentar în Chirurgie Infantilă. Acum o să-l deschidem, să încercăm să facem locuri pentru noile internări. Avem cu mult peste numărul de locuri admise, funcționăm cu paturi suplimentare, suntem sufocați.. Sunt gripe, viruși sincițial respirator, pneumonii, bronșiolite, insuficiențe respiratorii…”, explică specialistul.

Și Unitatea de Primiri Urgențe SMURD din Târgu Mureș este copleșită de numărul de pacienți din ultima perioadă, aflăm de la conducerea Spitalului Județean de Urgență.

Numărul zilnic de prezentări a crescut cu circa 45% față de media anuală. Mai multe cazuri de îmbolnăviri respiratorii au fost semnalate și pe secțiile spitalului. Din această cauză, programul de vizite a fost redus la doar două zile pe săptămână, joi și duminică, între orele 14 – 18. Totodată, un singur aparținător mai poate intra la un pacient și este obligat să poarte un echipamente de protecție.

De asemenea, au fost sistate toate internările la Spitalul de Urgență în secțiile unde sunt depistate infecții respiratorii, în aceste secții fiind interzis și accesul elevilor și studenților.

Aceste măsuri vor fi menținute până când situația îmbolnăvirilor se va îmbunătăți, a precizat pentru Radio Târgu Mureș managerul unității, Florin Crăciun.

”Pentru că suntem pe o curbă ascendentă cu infecțiile respiratorii, inclusiv gripă A sau B și SARS-CoV-2, preventiv am luat aceste măsuri ca să evităm răspândirea virusului și către oamenii sănătoși. Numărul de prezentări în UPU în ultima perioadă e destul de mare. Dacă luăm media anuală de 240 de prezentări pe zi, în ultima perioadă am avut și zile cu peste 350 de prezentări. Sunt și infecții și alte afecțiuni, dar acum, cu numărul ăsta crescut, sunt infecții respiratorii”, spune Florin Crăciun.

Potrivit DSP Mureș, în cea de-a patra săptămână din acest an au fost înregistrate peste 6.700 de cazuri de infecții respiratorii sezoniere la nivelul județului, dintre care majoritatea sunt viroze respiratorii și pneumonii și 138 sunt cazuri de gripă.

Numărul îmbolnăvirilor este similar cu cel de săptămâna anterioară, dar este mai mic față de aceeași săptămână a anului trecut cu circa 10%.