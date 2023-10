Inspectorii DSVSA Buzău caută THC și opium în semințele de cânepă şi mac produse în județ / ”ANSVSA se alătură luptei împotriva drogurilor”

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a trimis pentru analize în cadrul Laboratorului naţional de referinţă 8 probe prelevate din seminţe de cânepă şi mac, pentru a verifica dacă sunt contaminate cu THC şi alcaloizi de opium, anunță Agerpres.

DSVSA Buzău a demarat controale care vizează utlizarea sau comercializarea ilegală de substanţe psihoactive şi stupefiante în produse de origine non-animală. Verificările urmăresc importatorii şi depozitarii de seminţe de cânepă utilizate pentru industria alimentară, procesatori şi comercianţi de seminţe de cânepă şi de mac, produse derivate din acestea sau care conţin seminţe de cânepă şi de mac, dar şi procesatori şi comercianţi care ar putea utiliza sau comercializa ilegal substanţe psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produse alimentare de origine non-animală.

„Având în vedere instrucţiunile primite de la nivel central prin note de serviciu, inspectorii din cadrul DSVSA Buzău au desfăşurat până la această dată un număr de 10 controale tematice pentru a verifica prezenţa sau absenţa substanţelor psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare, urmând ca verificările să fie continuate. În urma controalelor efectuate au fost recoltate 8 probe de produs finit până la această dată. Probele au fost prelevate din produse cum ar fi seminţe de cânepă şi seminţe de mac”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Iulian Moca.

Probele prelevate de inspectorii sanitar-veterinari au fost trimise pentru analize în cadrul Laboratorului naţional de referinţă.

„În perioada următoare urmează să primim rezultatele examenelor de laborator. Probele nu au fost examinate în cadrul laboratorului DSVSA Buzău, ele au fost expediate la Bucureşti, este vorba despre Laboratorul naţional de referinţă”, a mai precizat reprezentantul DSVSA.

Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în funcţie de specificul unităţii controlate şi de produsele disponibile la data controlului, inspectorii adună probe din seminţe de cânepă, seminţe de mac, produse derivate din acestea sau care le conţin, în vederea determinărilor de laborator de contaminanţi, cum sunt Tetrahidrocanabinol (THC), o substanţă psihotropă, biosintetizată de planta canabis şi alcaloizii de opium. Totodată, dacă există suspiciunea că în anumite produse alimentare, cum ar fi: ciocolată, biscuiţi, batoane din cereale, jeleuri, drajeuri, gumă de mestecat, energizante, bere, ar conţine substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, substanţe psihotrope sau stupefiante, contrar legislaţiei în vigoare, se vor preleva probe din aceste produse.

ANSVSA a demarat la nivel naţional ample controale la procesatori, comercianţi şi importatori pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale, a declarat în luna septembrie, pentru Agerpres preşedintele instituţiei, Alexandru Nicolae Bociu.

„ANSVSA se alătură luptei împotriva drogurilor şi, în acest sens, am demarat un control, la nivel naţional, care se desfăşoară la procesatori, comercianţi şi importatori. Noi facem în permanenţă astfel de controale, chiar în luna aprilie am mai avut un control tematic la nivel naţional, dar având în vedere solicitările care au venit de la alte structuri ale statului român, am dorit să intensificăm, să întărim aceste controale tematice pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale. Avem un Institut de sănătate publică veterinară care colaborează cu toate instituţiile statului român de mai mult timp, facem foarte multe analize şi foarte multe testări. Vin de la Poliţie, de la DIICOT, de la Tribunal, pentru o a doua opinie”, a precizat Alexandru Bociu.