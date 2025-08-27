G4Media.ro
Însărcinatul cu afaceri american, convocat de ministerul de Externe din Danemarca din cauza unei operaţiuni de influenţă în Groenlanda

Ministerul de Externe danez l-a convocat pe diplomatul de rangul cel mai înalt de la ambasada SUA din Copenhaga în urma unor informaţii potrivit cărora cetăţeni americani desfăşoară operaţiuni de influenţă în Groenlanda, a relatat miercuri postul public de radio şi televiziune DR, preluat de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea ca SUA să preia insula arctică bogată în minereuri şi situată strategic din motive de securitate naţională şi internaţională, şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a face acest lucru.

Guvernul danez crede că cel puţin trei cetăţeni americani cu legături cu administraţia Trump au fost implicaţi în operaţiuni de influenţă sub acoperire în teritoriul danez, a relatat DR, citând surse neprecizate.

Postul danez nu a precizat numele acestora.

„Orice tentativă de amestec în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, bineînţeles, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În lumina acestor fapte, am cerut Ministerului Afacerilor Externe să-l convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuţie”, a precizat ministrul.

Misiunea diplomatică a SUA în Copenhaga este în prezent condusă de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh. Ambasada SUA nu a putut fi contactată pentru comentarii de către postul public danez după încheierea orelor de serviciu.

Ministerul de Externe danez nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia.

