Însărcinatul cu afaceri american, convocat de ministerul de Externe din Danemarca din cauza unei operaţiuni de influenţă în Groenlanda
Ministerul de Externe danez l-a convocat pe diplomatul de rangul cel mai înalt de la ambasada SUA din Copenhaga în urma unor informaţii potrivit cărora cetăţeni americani desfăşoară operaţiuni de influenţă în Groenlanda, a relatat miercuri postul public de radio şi televiziune DR, preluat de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea ca SUA să preia insula arctică bogată în minereuri şi situată strategic din motive de securitate naţională şi internaţională, şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a face acest lucru.
Guvernul danez crede că cel puţin trei cetăţeni americani cu legături cu administraţia Trump au fost implicaţi în operaţiuni de influenţă sub acoperire în teritoriul danez, a relatat DR, citând surse neprecizate.
Postul danez nu a precizat numele acestora.
„Orice tentativă de amestec în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, bineînţeles, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.
„În lumina acestor fapte, am cerut Ministerului Afacerilor Externe să-l convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuţie”, a precizat ministrul.
Misiunea diplomatică a SUA în Copenhaga este în prezent condusă de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh. Ambasada SUA nu a putut fi contactată pentru comentarii de către postul public danez după încheierea orelor de serviciu.
Ministerul de Externe danez nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un bărbat a fost arestat pentru că a ars un drapel american chiar în apropriere de Casa Albă, în semn de sfidare la adresa lui Trump
VIDEO Soldaţii Gărzii Naţionale desfăşuraţi la Washington au fost puşi să strângă gunoiul / „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.