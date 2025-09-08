Influenta organizație americană Heritage Foundation, întâlnire la București cu ministrul Apărării Ionuț Moșteanu

Ministrul apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu un grup de experți americani afiliați Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri conservatoare din SUA, potrivit unui comunicat MApN. Heritage a furnizat Administrației Trump mai mulți oficiali de rang înalt, precum și documente care au fundamentat politici publice ale Casei Albe.

Discuțiile au vizat prezența forțelor SUA în România și în regiune, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, securitatea din regiunea Mării Negre, evoluțiile mediului strategic la nivel euroatlantic, precum și rolul României în consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO, potrivit comunicatului citat.

Ministrul Moșteanu a prezentat prioritățile Ministerului Apărării Naționale în ceea ce privește modernizarea forțelor armate și consolidarea capabilităților de apărare, domeniu în care SUA sunt principalul furnizor al României.

The Heritage Foundation, primește propuneri din partea forțelor iliberale din Polonia și Ungaria cu privire la modul de modelare a viitorului Uniunii Europene. Propunerile, obținute de VSquare, includ desființarea instituțiilor-cheie ale UE și redenumirea întregului bloc.

În timp ce administrația Trump promovează agenda Proiectului 2025 al Fundației Heritage, influentul think tank conservator stabilește legături mai strânse cu forțele iliberale din Polonia și Ungaria pentru a-și contura poziția față de Uniunea Europeană.