G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după…

lift modern
Sursa Foto: Facebook/ Robert Negoiță

Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur

Articole8 Sep 0 comentarii

Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp de patru zile fără hrană, apă sau vreo posibilitate de a cere ajutor, a anunţat luni poliţia, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Incidentul s-a petrecut la sfârşitul lunii iunie în casa bărbatului din Osnabrück, care locuia singur.

O siguranţă defectă a provocat defecţiunea liftului şi a dezactivat butonul de apel de urgenţă, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Bărbatul a fost descoperit patru zile mai târziu de fiul său, care a sunat imediat la serviciile de urgenţă.

Echipele de intervenţie l-au eliberat pe bărbatul aflat în stare de epuizare, dar care şi-a revenit între timp şi „se simte bine”.

Autorităţile au remarcat că bărbatul a fost extrem de norocos să fie găsit în viaţă, întrucât, în mod normal, o persoană poate supravieţui doar aproximativ trei zile fără apă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.