Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur

Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp de patru zile fără hrană, apă sau vreo posibilitate de a cere ajutor, a anunţat luni poliţia, transmite agenţia DPA, transmite Agerpres.

Incidentul s-a petrecut la sfârşitul lunii iunie în casa bărbatului din Osnabrück, care locuia singur.

O siguranţă defectă a provocat defecţiunea liftului şi a dezactivat butonul de apel de urgenţă, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Bărbatul a fost descoperit patru zile mai târziu de fiul său, care a sunat imediat la serviciile de urgenţă.

Echipele de intervenţie l-au eliberat pe bărbatul aflat în stare de epuizare, dar care şi-a revenit între timp şi „se simte bine”.

Autorităţile au remarcat că bărbatul a fost extrem de norocos să fie găsit în viaţă, întrucât, în mod normal, o persoană poate supravieţui doar aproximativ trei zile fără apă.