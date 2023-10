India va începe de anul viitor să monitorizeze lacurile glaciare de mare risc pentru inundaţii / Lacul Lhonak din estul masivului Himalaya s-a revărsat în urmă cu două săptămâni şi a provocat importante pagube 

India doreşte să instaleze prima parte a unui sistem de monitorizare şi avertizare timpurie cu privire la o serie de lacuri glaciare din masivul Himalaya considerate a fi de mare risc, după inundaţiile produse în această lună şi care au ucis cel puţin 60 de persoane, transmite luni Reuters care citează declaraţiile unui oficial indian de rang înalt.

În India sunt 65 de lacuri glaciare care ar putea prezenta riscuri de inundaţii, iar necesitatea de a le monitoriza a fost urgentată după ce Lacul Lhonak din estul masivului Himalaya s-a revărsat în urmă cu două săptămâni şi a provocat importante pagube la Sikkim, o regiune muntoasă cuprinsă între China, Nepal şi Bhutan.

Fresh landslide activity at South Lhonak Lake, Sikkim. This small slump caused some flooding & it shows that newly exposed sediments are unstable and may continue to fail over the coming weeks until a new slope equilibrium is reached.@planet#GLOF #teesta pic.twitter.com/8H6DOsuRuv

— Dan Shugar (@WaterSHEDLab) October 11, 2023