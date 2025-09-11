India cere reduceri mai mari la prețul petrolului din Rusia din cauza noilor riscuri

Diferențele politice tot mai mari între Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la exporturile de petrol rusesc către India vor duce probabil la o ușoară reducere a fluxurilor de țiței în luna octombrie, au declarat pentru agenția Reuters analiști și surse comerciale.

Statele Unite, UE și aliații G7 au sancționat importurile din Rusia după invazia Moscovei în Ucraina și au interzis asiguratorilor și furnizorilor de servicii maritime să faciliteze exporturile către țări terțe, cu excepția cazului în care acestea se încadrau sub un plafon de preț.

Scopul plafonului era de a limita prețul pe care importatorii îl puteau plăti pentru petrolul rusesc, menținând în același timp fluxul de transporturi, reducând astfel veniturile Rusiei din petrol și prevenind concomitent o criză a aprovizionării care ar fi dus la creșterea prețurilor petrolului.

Schema a încurajat în mod eficient India și China să cumpere petrolul la prețuri reduse.

Președintele SUA, Donald Trump, a schimbat însă politica privind exporturile rusești către India. El a cerut Indiei să înceteze complet achiziționarea de petrol rusesc și apoi a dublat tarifele la 50% pentru exporturile indiene către Statele Unite, când New Delhi a refuzat să oprească importurile de petrol.

Trump folosește tarifele aplicate Indiei, principalul importator de petrol rusesc transportat pe mare, pentru a forța Moscova să facă pace în Ucraina.

Cerința lui Trump de a opri comerțul este în contradicție cu schema de plafonare a prețurilor, care vizează menținerea exporturilor de petrol rusesc către India, China și alți cumpărători, precum Turcia.

„Coordonarea sancțiunilor între SUA și celelalte țări din G7 pare să se fi deteriorat în mare măsură sub administrația Trump”, a declarat Richard Bronze, șeful departamentului de geopolitică al companiei de consultanță Energy Aspects.

Într-un semn că acest lucru s-ar putea schimba, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că UE ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei. Trimisul special al UE pentru sancțiuni și o echipă a UE se află la Washington pentru a discuta posibile sancțiuni suplimentare.

Importatorii indieni de petrol rusesc fac presiuni pentru obținerea de reduceri mai mari de la vânzătorii ruși, pe măsură ce riscurile potențiale legate de participarea la comerț cresc, au declarat pentru Reuters patru comercianți implicați în vânzări.

Importatorii indieni au afirmat că reducerile trebuie să crească la aproximativ 10 dolari pe baril față de prețurile de referință Brent pentru a respecta nivelurile maxime ale prețurilor, întrucât băncile au înăsprit controlul din cauza discordanței dintre politicile UE și SUA privind petrolul rusesc. Aceasta este o reducere mult mai mare decât reducerile de 2-3 dolari pe baril înregistrate în septembrie, au declarat comercianții.

Unii vânzători ruși au răspuns afirmând că cumpărătorii indieni cer reduceri prea mari și au declarat că vor trimite o parte din încărcăturile spot din octombrie către China, ceea ce ar duce la o ușoară scădere a volumelor pentru India, au declarat două surse din domeniul comerțului.

VOLUMELE DIN OCTOMBRIE VOR SCĂDEA

Petrolul brut rusesc care va ajunge în India în octombrie va avea o medie de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, a declarat o sursă care cunoaște planurile de încărcare. Aceasta ar reprezenta o scădere față de 1,5 milioane de barili pe zi în august și 1,6 milioane de barili pe zi în septembrie, potrivit surselor.

Volumele finale pentru luna octombrie vor deveni mai clare după finalizarea negocierilor dintre cumpărători și vânzători în următoarele două săptămâni.

Indiferent de rezultat, țițeiul pentru luna octombrie va fi vândut în majoritatea cazurilor către India la un preț superior plafonului, deoarece nici măcar o reducere de 10 dolari pe baril nu va aduce prețurile petrolului rusesc sub noul plafon al UE și al Regatului Unit de 47,60 dolari pe baril.

UE a redus plafonul de preț pentru petrolul rusesc începând cu luna octombrie, permițând asiguratorilor și transportatorilor occidentali să furnizeze servicii numai dacă țițeiul este vândut sub 47,60 dolari pe baril, în scădere față de plafonul anterior de 60 de dolari pe baril. SUA nu au susținut reducerea plafonului de preț.

Miercuri, Brent se tranzacționa la 67 de dolari pe baril.

Comisia Europeană va încerca să alinieze toți membrii G7 la noul plafon de preț mai mic în viitor, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Reuters. Plafonul de preț era încă relevant, deoarece transportatorii occidentali transportau în continuare petrol rusesc, a spus el. Plafonul de preț mai mic ar face mai dificil pentru transportatorii occidentali să continue facilitarea comerțului.

„O divizare tot mai mare în ceea ce privește politica de sancțiuni petroliere va spori și mai mult confuzia pentru participanții la piață și ar putea slăbi nivelul de conformitate”, a declarat Tom Boughton de la firma de consultanță în domeniul riscurilor S-RM.

Rusia utilizează, de asemenea, petroliere din așa-numita flotă fantomă – o flotă de petroliere cu legături rusești, care este acoperită de asigurarea navală rusă. Din cauza lipsei furnizorilor occidentali de servicii în aceste tranzacții, flota fantomă operează în afara schemei de plafonare a prețurilor.

Firmele și comercianții ruși au reușit să vândă cea mai mare parte a petrolului peste plafonul de preț din 2022, fie datorită utilizării flotei proprii, fie prin falsificarea documentelor legate de vânzări, potrivit comercianților, surselor de informații occidentale și analiștilor de piață.

Aplicarea deficitară a sancțiunilor i-a încurajat pe comercianți să depășească limitele sau să ignore sancțiunile, deoarece nu se tem de penalități, a spus Bronze de la Energy Aspects.

Plafonarea prețurilor va rămâne probabil un obstacol pentru comercianții ruși de petrol, dar nu o amenințare majoră, a declarat Benjamin Godwin, partener la firma de consultanță în domeniul riscurilor PRISM Strategic Intelligence.

„Atât SUA, cât și UE ar putea lua măsuri serioase pentru a sufoca industria petrolieră și de gaze a Rusiei, dar acestea ar perturba extrem de mult activitatea economică globală”, a spus Godwin.