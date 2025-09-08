Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie

Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Indicele Sentix privind încrederea în economia zonei euro, publicat de Comisia Europeană, a scăzut neaşteptat în septembrie la minus 9,2 puncte, de la minus 3,7 puncte luna precedentă, în timp ce analiştii intervievaţi de Reuters se aşteptau la un nivel de minus 2,2 puncte.

„Datele preliminare din septembrie sunt dezamăgitoare pentru încrederea în economie”, se arată în comunicatul Sentix.

Atât indicele privind actuala situaţie din zona euro, cât şi indicele privind aşteptările economice în următoarele şase luni, au scăzut semnificativ. „Actuala evaluare indică cel mai redus nivel al încrederii începând din martie 2025, iar temerile privind evoluţia economiei se intensifică”, avertizează Sentix.

Tendinţa descendentă s-a intensificat în Germania. Indicele privind încrederea investitorilor a scăzut în septembrie la minus 22,1 puncte, de la minus 12,7 puncte luna precedentă.

„Prin urmare, nu putem vorbi de o îmbunătăţire a încrederii în cea mai mare economie din zona euro”, a precizat Sentix.

Conform datelor Eurostat, economia zonei euro a crescut cu 0,1%, în trimestrul doi din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,6%.