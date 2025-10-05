De ce nu-și deschid afaceri tinerii britanici? ”Lipsesc energia și impulsul” / ”Au aversiune la risc” / ”Sistemul e trucat împotriva ta”

O dezbatere aprinsă a izbucnit în Marea Britanie după ce ministrul britanic al Economiei, Peter Kyle, a criticat tinerii pentru lipsa de spirit antreprenorial, afirmând că studenţii britanici nu manifestă acelaşi interes pentru a-şi crea propriile afaceri ca omologii lor americani, relatează CNBC, citat de News.ro.

”Antreprenoriatul pur şi simplu nu există – lipsesc energia şi impulsul”, a spus Kyle la un eveniment organizat de producătorul de cipuri AI Nvidia la Londra.

Declaraţiile au alimentat o dezbatere mai amplă privind presupusul ”deficit de ambiţie” din ecosistemul britanic al startupurilor, în timp ce unii investitori susţin că trebuie să muncească mai intens şi să adopte cultura de lucru ”996” – de la 9 dimineaţa la 9 seara, şase zile pe săptămână – popularizată de companiile chineze de tehnologie.

Un studiu realizat de Federaţia Întreprinderilor Mici arată totuşi că aproape 60% dintre tinerii britanici cu vârste între 18 şi 34 de ani sunt interesaţi să devină antreprenori, însă doar 16% au făcut efectiv pasul, invocând lipsa educaţiei de afaceri şi accesul limitat la finanţare.

”Este greu să-ţi arăţi ambiţia când sistemul este trucat împotriva ta”, a declarat Dama Sathianathan, partener la Bethnal Green Ventures.

Tinerii antreprenori spun că modelele de succes sunt rare, iar mass-media preferă să ironizeze fondatorii în emisiuni precum The Apprentice sau Dragons’ Den, în loc să le spună poveştile.

Investitorul Harry Stebbings, fondatorul podcastului 20VC, a pus o parte din vină pe părinţii britanici ”care au aversiune la risc”, observând că mulţi tineri preferă stabilitatea unui loc de muncă la Goldman Sachs sau McKinsey în locul incertitudinii antreprenoriatului.

Analiza firmei Atomico confirmă tendinţa: peste 800 de companii care ar fi putut fi fondate în Europa au fost înfiinţate în SUA, unde accesul la finanţare este mai uşor. Doar 4,1% dintre startupurile europene reuşesc să strângă runde de peste 15 milioane de dolari, comparativ cu 8,3% în SUA.

Pe lângă reticenţa investitorilor, şi stimulentele fiscale pentru antreprenori s-au redus semnificativ după pandemia din 2020. Pragul pentru scutirea Business Asset Disposal Relief a fost diminuat de la 10 milioane la 1 milion de lire sterline, iar taxele pe câştigurile de capital au crescut.

Totuşi, Marea Britanie rămâne ”cel mai important hub de startupuri din Europa”, potrivit unui raport al British Private Equity & Venture Capital Association. În 2024, investiţiile în companiile britanice sprijinite de fonduri de risc au atins 9 miliarde de lire, menţinând Regatul Unit pe locul trei mondial, după SUA şi China.

”Ambiţia există, dar scara are lipsă câteva trepte”, a avertizat Damian Routley de la Founders Factory, referindu-se la dificultăţile de extindere şi acces la pieţele de capital.