Încetinirea economiei obligă Banca Centrală Rusă să scadă rata dobânzii de referință la 17%, în ciuda inflației încă ridicate

Banca Centrală Rusă (BCR) a redus vineri cu un punct procentual, la 17%, rata dobânzii de referință, în contextul temerilor crescânde privind încetinirea economiei țării și presiunii exercitate de întreprinderi care solicită o scădere a ratelor dobânzilor la împrumuturi, potrivit BFM TV.

„Economia continuă să revină pe o traiectorie de creștere echilibrată. Creșterea împrumuturilor s-a accelerat în ultimele luni”, a afirmat BCR într-un comunicat, precizând totodată că „anticipațiile inflației” rămân „ridicate”.

Economia rusă dă semne de încetinire după doi ani de creștere puternică, susținută de explozia cheltuielilor militare de la începutul ofensivei la scară largă din Ucraina, în februarie 2022. Această creștere a cheltuielilor a permis Rusiei să contrazică previziunile potrivit cărora sancțiunile occidentale masive impuse împotriva sa ar duce la prăbușirea economiei sale.

Dar aceste cheltuieli au dus și la o creștere a inflației, forțând BCR să majoreze rata dobânzii la un nivel foarte ridicat, de 21%, în octombrie anul trecut. Inflația, potrivit statisticilor oficiale, depășește în continuare 8%, adică dublul obiectivului stabilit de guvern. BCR a indicat vineri că va menține „condiții monetare la fel de stricte cât este necesar pentru a readuce inflația la obiectivul stabilit pentru 2026”.

O economie în curând în recesiune?

Cheltuielile statului rus au crescut cu peste 75% de la ofensiva împotriva Ucrainei din 2022. Oficialii și experții avertizează că aceste cheltuieli ar putea fi epuizat capacitatea Moscovei de a stimula economia, care ar putea intra în recesiune. Creșterea economică a încetinit la 1,1% în ritm anual în al doilea trimestru, față de peste 4% în 2024.

De luni de zile, marile companii cer BCR o scădere a ratelor dobânzilor, care, potrivit lor, frânează economia și investițiile pe fondul penuriei de forță de muncă, din cauza mobilizării pe frontul ucrainean și a exilului a zeci de mii de persoane.

Finanțele publice rusești au fost, de asemenea, puse la grea încercare de prețurile scăzute ale petrolului, esențiale pentru finanțarea economiei rusești. Guvernul a înregistrat un deficit de aproximativ 50 de miliarde de dolari, adică 2% din PIB, în primele opt luni ale anului, de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Până în prezent, Moscova a putut utiliza un fond de rezervă, constituit din veniturile din hidrocarburi, pentru a acoperi acest deficit.

Cu toate acestea, și acest fond este pus la încercare: valoarea lichidităților disponibile imediat s-a înjumătățit, de la peste 100 de miliarde de dolari înainte de conflict la 48 de miliarde de dolari în prezent. Kievul și Washingtonul încearcă să reducă veniturile Rusiei din exporturile de energie. Recent, președintele american Donald Trump a majorat taxele vamale aplicate Indiei din cauza achizițiilor de petrol rusesc și a amenințat că va lua măsuri similare împotriva Chinei.