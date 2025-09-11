Începe Festivalul pop-simfonic „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei / Nikos Vertis – pe scenă în prima seară

Cel mai mare festival pop-simfonic din România, un eveniment la care sunt aşteptaţi peste 60.000 de spectatori, începe joi în Piaţa Constituţiei, transmite Agerpres.

În cele trei zile ale festivalului, pe scenă vor urca Nikos Vertis, Andra, Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir, Andrea Bocelli, Subcarpaţi, José Carreras & Katherine Jenkins, Arash, Loreen sau Daniel Jinga.

Potrivit organizatorilor, prima zi a festivalului îl va aduce în faţa publicului pe artistul grec Nikos Vertis, care va împărţi scena cu una dintre cele mai iubite artiste din România – Andra.

Cei doi nu au cântat niciodată împreună până acum. Însă, la Unforgettable Festival 2025, Nikos Vertis şi Andra vor urca pentru prima dată pe aceeaşi scenă, pregătind un moment care promite să fie nu doar muzică, ci o sărbătoare a emoţiilor balcanice şi româneşti, spun organizatorii.

”Cu o voce care îmbină perfect pasiunea, dorul şi romantismul mediteranean, Nikos Vertis este unul dintre cei mai iubiţi artişti greci ai momentului. Cu zeci de hituri, milioane de fani şi nenumărate concerte sold-out, Vertis aduce la Bucureşti farmecul autentic al Greciei, într-un show în premieră absolută pentru un festival internaţional. Prezenţa sa la Unforgettable Festival marchează un moment special – este pentru prima dată când artistul urcă pe scena unui festival open-air, iar Piaţa Constituţiei va vibra pe acorduri de bouzouki, cu emoţia inconfundabilă a muzicii greceşti. Atmosfera va fi una de neuitat: plină de energie şi suflet, un moment unic, într-un cadru legendar”, se arată pe site-ul evenimentului.

Porţile festivalului se vor deschide joi, începând cu ora 17:00, iar la ora 20:00 va veni în faţa publicului Nikos Vertis.

„Pe lângă show-urile live şi instalaţiile artistice, participanţii vor descoperi o zonă gastronomică diversificată, cu un food-court special amenajat, unde bucătării internaţionale, preparate gourmet şi concepte culinare inovatoare se împletesc într-o experienţă completă. Atmosfera va fi completată de zone de relaxare, activări de brand surpriză şi peste 100 de performeri şi animatori pregătiţi să creeze momente spectaculoase în fiecare colţ al festivalului”, arată organizatorii într-un comunicat.

Pentru confortul şi siguranţa participanţilor, organizatorii recomandă folosirea transportului public – metrou (staţia Izvor), autobuzele STB (linia 123 către Piaţa Constituţiei) sau servicii de ride-sharing.

Parcările din zonă sunt extrem de limitate, iar traficul va fi restricţionat pe străzile adiacente, motiv pentru care venirea cu maşina personală nu este recomandată.

Circulaţia rutieră va fi restricţionată în zona centrală a Capitalei până duminică, la ora 12:00.

Zonele vizate de restricţii sunt:

* bulevardul Libertăţii, între intersecţia cu bulevardul 13 Septembrie şi intersecţia cu bulevardul Naţiunile Unite;

* bulevardul Unirii, de la bulevardul Libertăţii până în Piaţa Unirii;

Rute ocolitoare recomandate:

* Splaiul Independenţei – bd. Haşdeu – str. Izvor – Piaţa Arsenalului – Calea 13 Septembrie;

* bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piaţa Universităţii.

Accesul în festival este permis doar pe baza unui bilet valid şi a actului de identitate. Este interzisă intrarea cu obiecte periculoase, mâncare sau băuturi din afara perimetrului festivalului. Minorii pot participa doar dacă sunt însoţiţi.