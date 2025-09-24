Încep Zilele Culturale Maghiare din Timişoara: concerte, filme, reconstituiri istorice și târg gastronomic

Zilele Culturale Maghiare din Timişoara se desfășoară în perioada 24 – 28 septembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Ediția din acest an este una aniversară, la zece ani de la lansarea evenimentului.

Sute de meşteşugari, artişti şi gastronomi maghiari din Banat şi din Transilvania îşi vor demonstra măiestria în Piaţa Operei, Piaţa Libertăţii şi în preajma Castelului Huniazilor la Zilele Culturale Maghiare.

Pe parcursul celor cinci zile ale evenimentului vor fi concerte pop-rock cu trupe din Ungaria şi Ardeal, muzică şi dansuri populare maghiare, proiecţii de filme, activităţi sportive şi multe alte surprize.

Deschiderea oficială va avea loc miercuri, de la ora 18:00, cu o gală festivă, la Opera Naţională Română din Timişoara. Cu aceeași ocazie, va avea loc concertul susţinut de Trio Peter Sarik şi Koszika.

Joi, Zilele Culturale Maghiare se mută la Cinema Studio, pentru proiecţii de filme maghiare. Printre acestea se numără şi “Martorul” (1969), un film iconic al cinematografiei maghiare, care redă absurditatea dictaturilor. Pelicula a fost interzisă imediat după realizare şi a rămas zece ani pe raft. În 1979 a fost scoasă clandestin din ţară şi prezentată la Festivalul Filmelor Interzise, unde a avut un mare succes şi a fost achiziţionată de 32 de ţări.

Tot joi va se deschide Târgul Gastronomic din parcarea Modex, cu 20 de standuri de specialităţi ungureşti.

Vineri urmează Târgul meşteşugăresc din Piaţa Libertăţii, cu 70 de căsuţe, printre care vor fi şi standuri ale firmelor de turism din Ungaria, din judeţele Bekes şi Csongrad-Csanad.

Cei mici vor avea parte de proiecţii de film, ateliere creative, spectacole de păpuşi şi concerte vesele dedicate copiilor.