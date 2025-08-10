Înaintea summitului Trump-Putin, europenii cer „presiuni” asupra Moscovei

Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse” poate reuşi să pună capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, potrivit unui comunicat difuzat duminică, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Salutăm eforturile preşedintelui Trump pentru a opri masacrul din Ucraina” şi „suntem pregătiţi să sprijinim această acţiune pe plan diplomatic şi prin menţinerea sprijinului nostru militar şi financiar substanţial pentru Ucraina, inclusiv prin activitatea Coaliţiei voluntarilor, şi prin menţinerea şi impunerea de măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse”, au declarat liderii europeni într-un comunicat semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi preşedintele finlandez Alex Stubb înainte de întâlnirea prevăzută vineri, 15 august, în Alaska, între Donald Trump şi Vladimir Putin.

Potrivit Wall Street Journal, puteri europene și Ucraina au răspuns la planul de încetare a focului al lui Vladimir Putin cu o contrapropunere care, potrivit oficialilor europeni familiarizați cu discuțiile, trebuie să servească drept cadru pentru ca viitoarele discuții dintre președintele Trump și liderul rus să poată avansa.

Planul european a respins propunerea Rusiei de a lua părțile din regiunea Donețk controlate de Ucraina în schimbul încetării focului.

Răspunsul european a fost prezentat sâmbătă, în cadrul unei întâlniri cu înalți oficiali americani în Anglia.

Context. Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. De asemenea, Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat împotriva oricărei „decizii care ar fi luată fără Ucraina”, reafirmând că ucrainenii „nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”. Reacția lui Zelenski vine în contextul în care Trump a spus vineri că pentru încheierea păcii ar putea avea loc „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”.

Rusia are pretenția ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la apartenenţa la NATO.

Aceste cereri sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi desfăşurarea unui contingent european, la care Rusia se opune.