În plină campanie de reduceri bugetare, Senatul a aprobat alocarea a 15 milioane de lei pentru Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime” din Baia Mare / Au fost 103 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 9 abţineri

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativă iniţiată de senatorul PNL Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, prin care se alocă, de la bugetul de stat, 15 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de construcţie a Catedralei Ortodoxe Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, transmite Agerpres.

Au fost înregistrate 103 voturi „pentru”, unul „împotrivă” şi 9 abţineri.

Potrivit lui Niculescu-Ţâgârlaş, Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare este un ansamblu arhitectural şi spiritual de o importanţă majoră în cadrul peisajului religios, cultural şi identitar al Maramureşului.

Iniţiativa legislativă are la bază necesitatea sprijinirii unei lucrări aflate în derulare de peste două decenii, a explicat liberalul în expunerea de motive.

„Ridicată începând cu anul 2000, catedrala se înscrie în rândul marilor edificii ecleziale româneşti, fiind destinată să devină nu doar un loc de cult reprezentativ, ci şi un centru de iradiere culturală, socială şi filantropică în nord-vestul ţării. Proiectul este realizat în stil neoromânesc, cu elemente arhitecturale tradiţionale şi execuţie complexă, şi se află într-un stadiu fizic de execuţie de aproximativ 35%, conform raportărilor tehnice actualizate”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Conform propunerii legislative, „se alocă, de la bugetul de stat, suma de 15.000.000 lei către Catedrala Ortodoxă Episcopală ‘Sfânta Treime’ Baia Mare. Suma alocată va fi disponibilizată din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte şi transferată de acesta, în calitate de ordonator principal de credite, lăcaşului de cult”.

Senatorul liberal a explicat, miercuri, în plenul Senatului: „În istoria Maramureşului, 1.000 de ani maramureşenii nu au avut voie să îşi construiască biserici din piatră pentru a nu le folosi ca fortificaţii şi, astfel, au devenit cei mai mari meşteri în lemn”.

„Ne-am făcut catedrale din lemn care dăinuie de peste 600 de ani. Este momentul ca Maramureşul şi Sătmarul să aibă o adevărată catedrală, pentru că noi, aşa cum am fost numiţi întotdeauna, Ţara de la capătul imperiilor, merităm o catedrală care să fie un simbol pentru credinţa noastră, pentru ortodoxie”, a afirmat Niculescu-Ţăgărlaş de la tribuna Senatului.

Co-iniţiatori ai propunerii legislative sunt Sorin Vlaşin (PSD) şi Costache Chertif (AUR).

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.