În mesajul către Hezbollah, noul lider libanez promite să se asigure că statul deține monopolul puterii

Noul președinte ales al Libanului, Joseph Aoun, le spune legislatorilor că va depune eforturi pentru a se asigura că statul are dreptul exclusiv de a deține arme, în primul său discurs în parlament după ce a fost ales. Comentariile sale sunt văzute parțial ca o referire la arsenalul grupării teroriste Hezbollah, pe care el nu l-a comentat public în calitate de fost comandant al armatei, relatează The Times of Israel.

Potrivit Reuters, parlamentarii au izbucnit în cele mai lungi aplauze din discurs după declarația lui Aoun, în timp ce parlamentarii Hezbollah au rămas nemișcați.

Înainte ca Israelul să îi provoace o serie de eșecuri în ultimele luni, Hezbollah, susținut de Iran, a acumulat de-a lungul anilor puteri mult mai mari decât armata libaneză și a preluat controlul asupra Libanului de Sud, încălcând o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU.

El promite, de asemenea, să pună capăt prezenței israeliene în sudul Libanului, din care IDF ar trebui să încheie retragerea la sfârșitul lunii.

„Mă angajez să supraveghez activarea agențiilor de securitate și să discut o politică de apărare strategică care să permită statului să elimine ocupația israeliană din toate teritoriile”, afirmă Aoun.

Generalul Aoun, care nu are legături de familie cu președintele demisionar Michel Aoun, conduce din martie 2017 o instituție care a reușit să rămână în afara conflictelor sectare și politice care sfâșie țara.