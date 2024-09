În cadrul Festivalului de Film de la Veneţia 2024, regizorul Pedro Almodóvar a lansat un apel împotriva discursurilor instigatoare la ură /

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar a lansat un apel la „empatie şi generozitate” şi împotriva „discursurilor instigatoare la ură” în timpul prezentării de luni, în competiţia Festivalului de Film de la Veneţia, a filmului său „The Room Next Door”, o peliculă care invită la abandonarea fricii de moarte şi la refugierea în prietenie, relatează EFE, conform Agerpres.

„Filmul meu este un răspuns la discursurile instigatoare la ură pe care le auzim în fiecare zi, este opusul acestor discursuri”, a declarat Almodóvar în cadrul unei conferinţe de presă la care a fost însoţit de Tilda Swinton şi Julianne Moore, protagonistele primului lungmetraj în limba engleză al regizorului născut în Castilia-La Mancha, care concurează pentru Leul de Aur la Mostra de la Veneţia.

Inspirat de romanul scriitoarei americane Sigrid Nunez „What Are You Going Through”, filmul relatează ultimele zile ale unei foste jurnaliste – corespondent de război – (Swinton), bolnavă de cancer în fază terminală, care decide să îşi pună capăt zilelor şi îi cere unei vechi prietene, o scriitoare de autoficţiune pe care nu a mai văzut-o de multă vreme (Moore), să îi fie alături.

„Deşi vorbim despre ceva personal, vreau să transmit acest mesaj (…) tuturor copiilor neînsoţiţi care se luptă să ajungă la graniţele noastre şi împotriva cărora, cel puţin potrivit extremei drepte spaniole, se doreşte ca guvernul să trimită marina pentru a le împiedica intrarea”, a declarat Almodóvar.

Pentru cineastul spaniol, „filmul vorbeşte despre o femeie care agonizează într-o lume care, la rândul ei, agonizează”, iar soluţia este „ca fiecare, din locul în care se află, să manifesteze împotriva acestui negaţionism”, deoarece „planeta este în pericol”.

El a mai spus că acesta „este un film în favoarea eutanasiei”, declarând că, în opinia sa, este ceva „teribil” ca oamenii să trebuiască să se comporte „ca nişte criminali”.

El a amintit că Spania este a patra ţară europeană care a reglementat eutanasia, precizând că este „urgent” ca această măsură să fie extinsă în întreaga lume sau ca, în absenţa ei, decizia medicului să fie „suficientă”.

„Toate credinţele sunt foarte importante, dar dacă nu le eşti fidel, le ataci pe toate şi devii stăpânul propriei tale existenţe, aşa cum face personajul Tildei”, a subliniat el.

Filmat la Madrid şi New York, „The Room Next Door” este o melodramă reţinută şi luminoasă, în pofida subiectului abordat. „Este întotdeauna dificil să vorbeşti despre moarte”, a declarat regizorul filmelor „All About My Mother” and „Volver”, care a dezvăluit că această peliculă l-a ajutat să înţeleagă mai bine ce înseamnă sfârşitul.

„M-am simţit mai aproape de personajul lui Julianne, în această situaţie, nu pot înţelege faptul că ceva viu trebuie să moară, deşi moartea este omniprezentă (…); pentru mine, fiecare zi care trece este o zi mai puţin care mi-a mai rămas, deşi aş vrea să simt că este o zi în plus în care sunt în viaţă”, a recunoscut regizorul în vârstă de 74 de ani.

„Încerc să fiu optimist”, a adăugat Almodóvar, care şi-a amintit o dedicaţie pe care i-a făcut-o cândva scriitoarea spaniolă Almudena Grandes. „A spus că bucuria este cea mai bună rezistenţă şi cred că are dreptate”, a precizat cineastul.

Tilda Swinton, în vârstă de 63 de ani, care a lucrat pentru prima dată cu Almodovar la scurtmetrajul „The Human Voice” (2020), a explicat că a simţit întotdeauna o legătură specială cu creaţiile regizorului din momentul în care l-a descoperit, în anii ’80. „Arăta o lume care îmi era în întregime cunoscută”, a remarcat ea, „dar, în timp ce la Londra, la acea vreme, cultura încerca să ne marginalizeze, Pedro era întotdeauna în centrul tuturor lucrurilor (…), al schimbării culturale; l-am admirat şi de atunci mă consider credincioasă bisericii sale”, a povestit actriţa.

Julianne Moore a evidenţiat „forţa emoţională” a filmelor lui Almodovar şi mai ales viziunea lui asupra prieteniei între femei. „Este greu să găseşti poveşti despre prietenia între femei, mai ales dacă prietenele sunt mai în vârstă”, a declarat vedeta în vârstă de 63 de ani.

Din distribuţie mai fac parte John Turturro, Alessandro Nivola şi Esther McGregor, precum şi Juan Diego Botto, Raul Arevalo, Victoria Luengo şi Melina Matthews.

Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 28 august – 7 septembrie.