Carmen Dolhescu
Sursa foto: Facebook Carmen Dolhescu

Cercetător în cadrul CNSAS: Mulțumită echipei de Investigatori în Arhivele Securității, urmează să aflăm ce a distribuit la Securitate înainte de 1989 Carmen Dolhescu, consilier local AUR la Piatra Neamț

Răzvan Popa, cercetător în cadrul CNSAS, a anunțat, luni, că CNSAS a introdus la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune care o vizează pe Carmen Dolhescu, consilier local AUR la Piatra Neamț.

„Azi două vorbe despre Carmen Dolhescu – consilier local AUR la Piatra Neamţ, aflată la primul mandat, şi secretar al organizaţiei AUR Neamţ.

Totodată membru în AGA Perla Invest SRL, societatea prin care Municipiul Piatra Neamţ administrează ceva infrastructură locală de turism în zona dealului Cozla (pârtie, telegondolă, telescaun, tubbing).
Cu un profil de facebook mai degrabă solitar, distribuie exact ce te-ai aştepta să distribuie un consilier local AUR: Sorin Lavric, Gheorghe Piperea, Mihail Neamţu, Marius Lulea, Iulian Capsali şi alţii asemenea lor.

Ca să n-o mai lungesc, voiam doar să vă spun că, mulțumită echipei de Investigatori în Arhivele Securității (si nu numai), urmează să aflăm şi ce a distribuit la Securitate, înainte de 1989. Pentru că, la 13 august 2025, CNSAS a introdus la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune pe numele său”, a anunțat Răzvan Popa pe pagina sa de Facebook.

Răzvan Popa, cercetător în cadrul CNSAS, despre decizia în cazul Antonescu: Pentru prima oară, după 17 ani de când eliberează adeverințe, 𝗖𝗡𝗦𝗔𝗦 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁̧𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗿𝗲 / Dragi colegi care aţi contribuit la asta, o să mă uit cu atenție în ochii voștri, puteţi clipi de două ori, dacă e cazul

  1. Nu va suparati, dudia asta are pe putin 60 de ani (se vede in pozele recente), iar in poza asta, sa fim seriosi, ori e de acum 30 de ani, ori e prelucrata grav de tot, iar in ultimul caz, na, se pare ca are o problema cu propria varsta.

