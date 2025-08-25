Cercetător în cadrul CNSAS: Mulțumită echipei de Investigatori în Arhivele Securității, urmează să aflăm ce a distribuit la Securitate înainte de 1989 Carmen Dolhescu, consilier local AUR la Piatra Neamț

Răzvan Popa, cercetător în cadrul CNSAS, a anunțat, luni, că CNSAS a introdus la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune care o vizează pe Carmen Dolhescu, consilier local AUR la Piatra Neamț.

„Azi două vorbe despre Carmen Dolhescu – consilier local AUR la Piatra Neamţ, aflată la primul mandat, şi secretar al organizaţiei AUR Neamţ.

Totodată membru în AGA Perla Invest SRL, societatea prin care Municipiul Piatra Neamţ administrează ceva infrastructură locală de turism în zona dealului Cozla (pârtie, telegondolă, telescaun, tubbing).

Cu un profil de facebook mai degrabă solitar, distribuie exact ce te-ai aştepta să distribuie un consilier local AUR: Sorin Lavric, Gheorghe Piperea, Mihail Neamţu, Marius Lulea, Iulian Capsali şi alţii asemenea lor.

Ca să n-o mai lungesc, voiam doar să vă spun că, mulțumită echipei de Investigatori în Arhivele Securității (si nu numai), urmează să aflăm şi ce a distribuit la Securitate, înainte de 1989. Pentru că, la 13 august 2025, CNSAS a introdus la Curtea de Apel Bucureşti o acţiune pe numele său”, a anunțat Răzvan Popa pe pagina sa de Facebook.