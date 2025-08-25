Dan Reșitnec (USR), secretar general adjunct al Guvernului, va urmări modul în care ministerele îndeplinesc sarcinile impuse de guvern
Dan Reșitnec (USR), secretar general adjunct al Guvernului, a primit competența de a va urmări modul în care ministerele îndeplinesc sarcinile impuse de guvern, potrivit unui ordin semnat de secretarul general al guvernului, Radu Oprea, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reșitnec va gestiona și activitatea inspectorilor guvernamentali.
El a fost numit în funcție de premierul Ilie Bolojan în urmă cu două săptămâni.
Reșitnec vine din Timișoara, fieful lui Dominic Fritz, președintele USR.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.