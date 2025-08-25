Dan Reșitnec (USR), secretar general adjunct al Guvernului, va urmări modul în care ministerele îndeplinesc sarcinile impuse de guvern

Dan Reșitnec (USR), secretar general adjunct al Guvernului, a primit competența de a va urmări modul în care ministerele îndeplinesc sarcinile impuse de guvern, potrivit unui ordin semnat de secretarul general al guvernului, Radu Oprea, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

Reșitnec va gestiona și activitatea inspectorilor guvernamentali.

El a fost numit în funcție de premierul Ilie Bolojan în urmă cu două săptămâni.

Reșitnec vine din Timișoara, fieful lui Dominic Fritz, președintele USR.