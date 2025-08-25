Trump spune că a mai vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ, luni, unui reporter care l-a întrebat dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.