G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump spune că a mai vorbit cu Putin de la reuniunea sa…

Donald Trumpt Vladimir Putin summit Alaska
Sursa foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Trump spune că a mai vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi liderii europeni

Articole25 Aug 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ, luni, unui reporter care l-a întrebat dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.