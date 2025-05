Imagini și stenograme de la întâlnirea dintre primarul din Sinaia și viceprimar / DNA susține că Vlad Oprea ar fi încălcat interdicția de a-și exercita funcția

DNA a cerut marți arestarea primarului Vlad Oprea din Sinaia, pe care îl acuză că a încălcat interdicțiile controlului judiciar pe cauțiune.

G4Media vă prezintă în exclusivitate fotografii și discuțiile dintre primarul Vlad Oprea și viceprimarul din Sinaia înregistrate de anchetatori după instituirea interdicției de comunicare între cei doi de către instanța de judecată.

Stenograme

În urma punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică nr.1025/UP din 26.02.2025 a fost instalat un sistem audio-video de supraveghere tehnică cu pătrundere în spațiului privat- camera tehnică HOTEL PALACE, situat în SINAIA, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Prahova.

Astfel, a rezultat că la datele de 04 martie 2025 și 13 martie 2025, inculpatul OPREA VLAD GHEORGHE s-a întâlnit, în camera tehnică din Hotelul Palace din Sinaia, cu VASILE GHEORGHE, viceprimar al orașului Sinaia, la acest moment exercitând atribuțiile primarului, întâlnirile și discuțiile purtate de acesta fiind înregistrate și redate în procesele-verbale din data de 20 martie 2025, împreună cu planșele foto.

În cadrul întâlnirii din 04 martie 2025 , inculpatul Oprea Vlad Gheorghe a discutat cu viceprimarul Vasile Gheorghe în legătură cu anumite probleme legate de contractul de furnizare servicii cu HIDRO PRAHOVA, de situația din Consiliul Local Sinaia și relațiile conflictuale cu anumiți consilieri locali (Iosifescu, Miloș), relațiile de muncă cu administratorul public al Orașului PANAIT MARIAN (martor în cauză) situația unor achiziții de la Spitalul orășenesc Sinaia- recepționarea unor aparate medicale, relațiile tensionate dintre secretarul primăriei Rădulescu Beatrice cu alți salariați ai primăriei , ” Irina” identificată ca fiind Avramescu Irina.

Din interacțiunea inculpatului Oprea Vlad Gheorghe cu viceprimarul VASILE GHEORGHE din 04 martie 2025, reiese că inculpatul dă dispoziții verbale în ceea ce privește, prelungirea contractului de muncă a unei persoane ”Cerasela” de la Centrul de Zi ”S” .

De asemenea, Oprea Vlad Gheorghe îi cere lui Vasile Gheorghe să-i facă rapid prelungirea contractului de muncă ”Ceraselei”, astfel încât să semneze recepția de la Centrul de Zi ”S” ( ”ea semnează, dacă e corect semnează, dacă nu e corect nu semnează. La fel e”…” dar n-o pierdeți pe Cerasela că e pe punctul de a pleca”); Oprea Vlad îi cere lui Vasile Gheorghe să-i spună lui Marian Panait să-și facă treaba, pe atribuțiile pe linie de proiecte; Oprea Vlad îi cere să dea dispoziție la SINAIA FOREVER să demoleze un spațiu deținut de firma lui Pavel Georgini, pentru că ”primarul trebuie să facă…da, da, vezi că la mata este problema, nu la el! Nu, faceți-o! dați-o la SINAIA FOREVER că trece timpul și…eu vă zic că o să aveți probleme acolo, nu e, nu e obligația lui asta, n-are treabă Marian cu asta!…(…) Da faceți treaba asta cu GEORGINI”.

În cadrul întâlnirii și discuției, Vasile Gheorghe îi prezintă anumite documente, posibil, documentații tehnice, de urbanism, legate de un proiect, discutând cu Oprea Vlad legat de menționarea unei parcări care nu ar apărea în documentația PUZ, dar care ar apărea în autorizație.

În continuare, Oprea Vlad îi reproșează lui Vasile Gheorghe demararea unui proiect de hotărâre al Consiliului local privind modificarea Hotărârii de Consiliu numarul 112/04.10.2024 2024 de aprobare a Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in orasul Sinaia :”… dacă faceți proiectul ăla, în momentul ăla am….s-a încheiat orice colaborare” Adică e clar! Nu mai e, nu mai, nu mai avem ce , nu, acolo e nasol de tot! E o mizerie care nu există!”…” Nu-mi faceți chestia asta” (…) respingeți pe linie, treaba asta” Este un Regulament care este valabil? De ce să modificăm acuma? Care e treaba?!… Ce o să zică? Că modificăm ceva care e valabil? E valabil ăla! (…) Regulamentul! …Dă… De ce să modificăm Regulamentul? Nu are nicio treabă licitația cu așa ceva (…) nu ,, nu” dacă trece, dacă voi votație mizeria aia, în secunda doi nu mai avem ce discuta, deci nu mai avem ce discuta! Am încheiat orice discuție! Este ilegal total, în primul rând că este un Regulament valabil și nu se, ce zic ei, nu are treabă cu licitația! scoateți spațiile la licitații! Foarte bine, scoateți-le la licitație dacă vi se pare că trebuie licitație! (…) Că e interzis! De ce să fie interzis? Vasile Gheorghe: ” unde zice?” Oprea Vlad: ” În parc! Că e interzis… Nu prin licitație! Nu zice așa ceva! El zice ca să fie interzis…” Vasile Gheorghe: ”… zice în hotărârea care….” Oprea Vlad : Care trebuie să o facă” Da! Păi, de ce? Vasile Gheorghe: ” Adică, a ta! A, nu interzis! Ai zis că e prin licitație…” Oprea Vlad: ” Nu e adevărat! Nu este adevărat!…(…) Oprea Vlad: ” dar de ce să modificați ceva ce este valabil? Nu mai…nu mai schimbăm nimica! E valabil!” (…) Aia e nasol rău de tot, mizeria aia! Dacă trece aia, e urâtă! Că, n-au majoritate, s-o treacă! Porcăria aia!”.

Relevante în acest sens sunt următoarele pasaje din comunicările purtate în medul ambiental din 04 martie 2025:

(…)

OPREA VLAD GHEORGHE: Nea’ VASILE… Ce faci domne’?

VASILE GHEORGHE: Salut! …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Așa… …[oftează]… Am întârziat puțin, cu MARIAN!

VASILE GHEORGHE: Am început să mi se adune! …[râde]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da? Fii atent! Vreau să te întreb și eu ceva! De ce… De ce ai mers cu MILOȘ să luați mărțișoare? Nu e O.K. asta deloc!

(…)

VASILE GHEORGHE: Și, astăzi, am avut o ședință cu HIDRO și cu asta…

OPREA VLAD GHEORGHE: Cu?

VASILE GHEORGHE: Azi am avut o ședință cu HIDRO și cu treaba asta, și a fost și el, că a fost comisia economică! IOSIFESCU, HIDRO și ăsta… ș-acolo m-a invitat și pe mine și cu… cineva din primărie care face corespondența cu HIDRO… Mă rog, o bășcălie! Ți-o explic io’ și pe aia… D-ale lu’ IOSIFESCU! Și, astăzi i-am spus: „Bă, vezi că nu mai țin joi sedința aia…”, zic: „Îi MARIAN plecat și MARIAN trebuie să fie și el!”. Și zic: „El e plecat…” …[este întrerupt de OPREA VLAD GHEORGHE]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, el nu are nicio calitate! De ce să vină?

VASILE GHEORGHE: Păi nu știu! Vrea să știe și el…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, nu are de ce! Nu-l primești! N-ai nicio calitate!

VASILE GHEORGHE: Păi, nu! D-asta i-am zis, și io’ i-am zis: „Bă, nu o mai țin!”. Și, acum i-am spus, zic: „Bă, …[neinteligibil]… săptămâna viitoare, dar n-ați spus nici ziua, nici ora…”, că vreau să văd și io’ cine… cine i-a spus, că cineva i-a spus…

OPREA VLAD GHEORGHE: Categoric!

VASILE GHEORGHE:… că o să fie! Știi? Și mă dădeam serios! Și acuma i-am spus: „Bă, nu știu! O să văd și eu când pot, am multe de lucru…”. Știi? Dar, simt așa… O problemă care, într-un fel m-a deranjat și începe să mă ghideze, este MARIAN! El acuma, de exemplu, mi-a bătut apropo cu treaba asta, cu… că am fost cu MARCOCI … mărțișoare! Că, de ce l-am luat! Și i-am zis: „Bă…”, ăștia au aflat că mă duc cu el și i-a zis: „Bă frate! Dacă pui un consilier de la P.N.L., pune și unu de la P.S.D.!” Este problema consiliului! Nu este numa’ a primăriei!

OPREA VLAD GHEORGHE: Nu. Niciodată! E problema consiliului!

VASILE GHEORGHE: Bă, nu știu! Așa a fost!

(…)

VASILE GHEORGHE: Ăștia cu proiectele… Când am vrut să fac… acuma să fac un proiect …[neinteligibil]… zice: „Domne’, toți managerii de proiect…”, zice: „… facem noi înainte, cu o oră, discuția, fără diriginte, și după aia o faceți cu dirigintele!”. Adică, toți sunt impotri… condiție contra…[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Foarte grav!

VASILE GHEORGHE: Și i-am zis: „Bă…”, zic: „Io’ ce să mai discut cu CERASELA dacă am discutat cu voi, ce mai discut pă’ treaba aia!”. Că, CERASELA o știi! E prea meticuloasă, știi? Și …[este întrerupt de OPREA VLAD GHEORGHE]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Ă… Vezi că astea… astea… asta este o mare greșeală! Discuția trebuie să o faci și… cu toți! Nu faci separat nimica! Fă și cu CERASELA, fă și cu ei!

VASILE GHEORGHE: Nu, da’… în același timp.

OPREA VLAD GHEORGHE: Da!

VASILE GHEORGHE: Nu separat?

OPREA VLAD GHEORGHE: Nu domne’! În același timp! Cum separat?

VASILE GHEORGHE: Păi și… și CERASELA a venit și mi-a …[neinteligibil]… „Păi, domnule VASILE, nu-i bine aicea! De ce…”

OPREA VLAD GHEORGHE: Da. Are dreptate! Eu am mare încredere în ea, pentru că, ea …

VASILE GHEORGHE: Și io’ o știam…

OPREA VLAD GHEORGHE: …în 20 de ani, a stat în picioare, la toate controalele! N-a avut nicio problemă! Deci… Da’, nu fă chestia asta! Vezi că, asta, intri într-o chestie foarte periculaosă, ce ți-o fac ei! Ei, ca să nu-și facă treaba, ori unii, ori alții, nu se știe care, zice: „Te vezi doar cu noi!” Nu există! Te vezi cu toată echipa!

VASILE GHEORGHE: Păi nu, dar…

OPREA VLAD GHEORGHE: Managerul cu CERASELA!

VASILE GHEORGHE: Nu merge! Toți au… Eu vroiam cu toți! Să-mi spună fiecare în ce stadiu se află! Ce probleme au, dacă pot să-i ajut cu ceva, dacă nu știu ce… Adică…

OPREA VLAD GHEORGHE: Mda…

VASILE GHEORGHE: Să nu pierdem… timpul! Ai înțeles?

OPREA VLAD GHEORGHE: Corect!

VASILE GHEORGHE: Așa…

OPREA VLAD GHEORGHE: Vezi că sunt… Ei sunt… Dacă nu-i călărești, ei te fac!

(…)

OPREA VLAD GHEORGHE: Până sunt finale, altfel nu… nu funcționează.

VASILE GHEORGHE: Da. Asta. Și cam mulți… Uite, de… acuma de exemplu, venise, că i s-a terminat contractul luʼ CERASELA la centrul „S”.

OPREA VLAD GHEORGHE: Da.

VASILE GHEORGHE: Și GHERASIM a zis: „Domʼle…” Nu știu ce recepție nu i-a semnat și zice: „Dacă nu-mi semnezi recepția aia nu-ți mai prelungesc contractul!” Asta a spus: „Domʼle, eu deja am lucrat două luni așa, poate…”

OPREA VLAD GHEORGHE: Făceți-i contract rapid!

VASILE GHEORGHE: Stai puțin! Am vorbit cu ele amândouă și i-am spus așa: „Băi MIHAELA!” Luʼ GHERASIM. Zic: „Făceți-i contract! Și s-o văd eu pe CERASELA că nu-mi semnează recepția, după aia.”

OPREA VLAD GHEORGHE: Făceți-i contract, că are dreptate! Nu poate să lucreze fără contract. Făceți-i contract!

VASILE GHEORGHE: Bă, sunt…! Sunt niște situații.

OPREA VLAD GHEORGHE: Ea semnează, dacă e corect semnează, dacă nu e corect nu semnează. La fel e.

VASILE GHEORGHE: Da.

OPREA VLAD GHEORGHE: Dar n-o pierdeți pe CERASELA că e pe punctul de a pleca.

(…)

VASILE GHEORGHE: Așa, …[neinteligibil]… Și eu voiam astăzi după treaba asta să pun eu un comunicat din partea primăriei, că m-au sunat mulți acasă că n-au apa, că CUZA VODĂ și pe TELECABINEI și pe partea asta, ăștia care sunt alimentați din …[neinteligibil]… și dacă nu dau niciun semnal că fac nimic, ce zice lumea? Și vreau să dau o co…

OPREA VLAD GHEORGHE: Fă un comunicat, dar vorbește cu MARIAN!

VASILE GHEORGHE: Un comunicat din partea… Stai puțin!

OPREA VLAD GHEORGHE: De aia zic, încearcă…

VASILE GHEORGHE: Cu MARIAN!

OPREA VLAD GHEORGHE: Încearcă să te înțelegi cu MARIAN, nu vă certați cu MARIAN.

VASILE GHEORGHE: Dau un comunicat…Nu, dau un comunicat…

(…)

Din interacțiunea inculpatului Oprea Vlad Gheorghe cu viceprimarul VASILE GHEORGHE din 13 martie 2025, reiese că inculpatul dă dispoziții verbale în ceea ce privește gestionarea relației cu consiliul local, modalitatea de supunere la dezbatere a proiectului de buget, spunându-i clar cum dorește să relaționeze cu consiliul local la ședințele de dezbatere a bugetului local, reproșându-i nesupunerea, cerându-i să îl asculte cu atenție (….” hai să-ţi spun eu acuma ce vreau . Nu înţeleg de ce faci această întâlnire pe buget cu toţi consilierii. Este umilitor şi fără rost şi am să-ţi spun de ce. …….. vreau să te rog să mă asculți cu mare atenție pentru că eu tot te-am ascultat, dar observ că eu tot ce zic, nu ţii cont de nimic de ce zic eu, am senzația” ).

La data de 13 martie 2025, Oprea Vlad Gheorghe are din nou o întâlnire cu Vasile Gheorghe, viceprimarul orașului Sinaia, care exercită în prezent atribuțiile de primar. În cadrul acestei întâlniri, Oprea Vlad îi reproșează lui Vasile Gheorghe că intenționează să facă o întâlnire prealabilă cu consilierii locali, înainte de a supune proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al bugetului U.A.T Sinaia, propunerea de buget fiind atribuția primarului; de asemenea, Oprea Vlad Gheorghe îi solicită să o dea afară pe Cristina Gheauș, consilier la cabinetul Primarului și să scoată rapid, la concurs, posturile unice.

Relevante în acest sens sunt următoarele pasaje din comunicările purtate în medul ambiental din 13 martie 2025:

OPREA VLAD GHEORGHE: Bun, hai să-ţi spun eu acuma ce vreau . Nu înţeleg de ce faci această întâlnire pe buget cu toţi consilierii. Este umilitor şi fără rost şi am să-ţi spun de ce.

VASILE GHEORGHE: Nu…

OPREA VLAD GHEORGHE: Vreau, te rog… nu, vreau să te rog să mă asculţi cu mare atenţie pentru că eu tot te-am ascultat, dar observ că eu tot ce zic, nu ţii cont de nimic de ce zic eu, am senzaţia.

VASILE GHEORGHE: Ba am ţinut cont.

OPREA VLAD GHEORGHE: Şi tocmai…

VASILE GHEORGHE: Dacă ai senzaţia asta…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, am senzaţia asta, asta e senzaţia mea, da. Îţi spun foarte clar! Deci, să chemi la o întâlnire… Codul administrativ spune foarte clar, legea: bugetul este propus de ordonatorul de credite care este primarul, este supus dezbaterii publice, care a fost supus, unde oamenii poa’ să facă observaţii, orice cetăţean are dreptul să facă observaţii, după care merge în comisiile de specialitate unde îşi dau un aviz într-un fel sau altul, consultaţie, după care merge în consiliu. Nu există altă… altă întâlnire. Nu es…

VASILE GHEORGHE: Da, şi în Consiliu se făcea varză acolo.

OPREA VLAD GHEORGHE: Nu, nu se făcea nicio varză pentru că nu se poate modifica în Consiliu, că nimeni nu poate. Dacă scoate dintr-un loc şi pune în altă parte, nu se poate, nu se închide bugetul, tocmai. Ideea este aşa: voi aveţi aicea, la Sinaia, din câte ştiu eu, poate mă înşel, o majoritate, PNL-PSD. Aveţi o majoritate, bugetul se supune direct la vot, nici n-ai ce să discuţi pe… dezbatere pe… Fieca… ei propun şi se supune la vot tot bugetul. Faptul că aveţi această întâlnire prealabilă… să-ţi spun ce se întâmplă. Ă… este umilitor pentru…

VASILE GHEORGHE: Şi bugetul ăsta nu este cu 9.

OPREA VLAD GHEORGHE: Ă?

VASILE GHEORGHE: Trebuie mai mult, nu-i cu 9 voturi.

OPREA VLAD GHEORGHE: Exact cu 9, ba nu trebuie cu nimica mai mult. …[neinteligibil]… că nu cunoaşteţi legea, trebuie exact 9 voturi, nu trebuie nimic altceva. Cu… ştiu exact aşa, ce… s-a schimbat legea de 5 ani de zile, trebuie doar cu 9 voturi, deci îi trebuie 9 voturi, nu-ţi trebuie altceva nimica. Faptul că faci această întâlnire este umilitor pentru consilierii PNL, clar, care nu vor participa la această întâlnire pentru că-i umilitor şi-i bătaie de joc. Şi pentru ăia de la PSD care-s de bună credinţă e umilitor. Să vii acolo, în faţa lu’ IOSIFESCU ca să vă facă praf şi să înceapă să zică că să luăm 10 lei de aicea, îi punem dincolo… O să staţi …[neinteligibil]… şi o să vă luaţi… ca să aveţi timp să faceţi modificările pe care le vrea acel nenorocit. El, ăla… ă… cum îl chemă? NENCIU! Se…

VASILE GHEORGHE: Dă-i dracu’, că sunt toţi!

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, deci faptul că vă întâlniţi… oriunde în lumea asta aşa este, este o putere care conduce şi o opoziţie. Opoziţia poa’ să facă propuneri câte o vrea în Consiliu sau în Comisie poa’ să facă, are dreptul să facă chestia asta. Opoziţia… puterea votează şi s-a terminat, în Consiliu nu se poate modifica bugetul pentru că nu se închide. …[neinteligibil]… dacă aveţi această întâlnire, asta le daţi posibilitatea să facă haos şi scandal, asta va face. Indiferent, eu nici nu m-am uitat pe buget şi nici nu mă interesează, făceţi-l cum oţi vrea, că chiar nici nu-mi pasă, o să vă judece oamenii ce n-aţi făcut.

VASILE GHEORGHE: L-a făcut MARIAN. L-a făcut MARIAN şi …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, foarte bine, da’ faptul că-l discutaţi acuma e ceva foarte grav, foarte grav lucrul ăsta, este extrem, extrem de grav şi umiliţi consilierii locali care sunt într-o alianţă şi li se pare umilitor să se întâlnească cu un jeg ca IOSIFESCU sau ca un jeg cu… cu… cu ăla, cum îl cheamă, cu NENCIU ăla. Nu are… nu are sens, această întâlnire este total inutilă. Ba nu, nu că inutilă, face foarte mult rău pentru că acuma ei o să zică: „Nu sunt de acord aicea, luaţi 10.000, băgăm aicea!” şi vouă vă fac nişte observaţii, voi vă întoarceţi la primărie, faceţi modificările şi zice: „Ia uite, s-a votat!” şi o să fie un haos pentru că se… vă dă peste cap total bugetul. Aşa, vine foarte clar, este preşedinte de şedinţă ci… pe cine alegeţi acolo, se so… „Aveţi observaţii?”. „Da.”. Le puneţi: pac… pac… pac… pac. Ei sunt 8, voi sunteţi 9 în momentul de faţă fără probleme! Fără pro… fără MARCOCI care zic că şi el votează bugetul. Deci sunteţi 10. Deci 10 puteţi să… Normal era… normal era să faci întâlnirea PNL cu mata şi cu PSD, să… voi să vă întâlniţi, să discutaţi, nu cu opoziţia. Asta… îi dai… îi… îi dai peste cap pe ai mei de la PNL şi n-o să am ce să mai le fac şi încheiem colaborarea, îţi spun foarte clar. Eu astăzi, ca să opresc treaba asta, le-am spus să nu vină deloc la această aberaţie, că e o prostie chestia asta, este ceva aşa, îngrozitor. Trebuia să te întâlneşti cu ei, cu toţi, întâlniţi. Îi chemi pe toţi, îl chemi şi pe MARCOCI, şi pe MILOŞ, şi pe NIŢĂ. Vor să vină, bine, nu vor, discutăm în alianţă bugetul, suntem majoritatea. În toată lumea asta conduce o majoritate şi o opoziţie, nu există unanimitate, nu există treaba asta nicăieri în lume. Nu se poate, guvern de uniune naţională nu există şi nu rezistă. Există putere şi opoziţie.

VASILE GHEORGHE: Am înţeles-o p-asta. Mai departe! Ce fac cu fetele alea? [1] Eu nu le dau drumu’.

OPREA VLAD GHEORGHE : Ba dă-le drumu’!

VASILE GHEORGHE: Eu nu le dau.

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, nu vor să lucreze! Atunci o să-şi dea demisia.

VASILE GHEORGHE: Băi, cum? Tu-ţi dai seama? Da’ tu acuma ştii…[neinteligibil]… puterea lu’ IRINA.

OPREA VLAD GHEORGHE: Pentru că… ştii de ce? Ştii de ce nu…?

VASILE GHEORGHE: 6 proiecte…

OPREA VLAD GHEORGHE: Ştii de ce nu vor să lucreze? Că mai faci… a doua greşeală pe care o faci: te uiţi la orice prostie în gura lu’ BEATRICE RĂDULESCU.

VASILE GHEORGHE: …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: BEATRICE RĂDULESCU este un haos.

(…)

OPREA VLAD GHEORGHE: Da. E simplu! O să semnați …[se bâlbâie]… și viceprimarul poate să semneze, direct cu…

VASILE GHEORGHE: Nu, am înțeles.

OPREA VLAD GHEORGHE: Și… administratorul public.

VASILE GHEORGHE: Alea care sunt la mine, nu știu ce, daʼ cel puțin Poliția Locală și Proiectele sunt la MARIAN. Nu vreau să mă complic eu.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, nu sunt și-n fișa postului pe care …[neinteligibil]…? Nu știu. Nu mai știu la cine e.

VASILE GHEORGHE: Nu. Nu, e la el. Deci, la MARIAN sunt Resursele umane…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Da.

VASILE GHEORGHE: …Proiectele europene și astea. Restuʼ …[neinteligibil]… Și Poliția Locală! Care, toate astea vin la mine, cu toate amenzile, cu nu știu ce… Ce să mi-i pun eu pe toți în cap?

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, da, daʼ vezi că sunt unele care trebuie să le semneze primaruʼ! Așa e. Amenzi, și alea, numai primaruʼ

VASILE GHEORGHE: S… Sunt unele, da.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Nu, nu, nu! Alea… Alea nu …[neinteligibil]… nu se pot delega, că aia e partea de Urbanism.

VASILE GHEORGHE: Eu știu. …[neinteligibil]… sunt…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Amenzile pe Urbanism trebuie să le dea doar primarul.

VASILE GHEORGHE: Sunt unele care numai primaruʼ. Le știu.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Da. Ălea trebuie să le semnezi direct. Restul poate să le semneze el.

VASILE GHEORGHE: Da, daʼ fii atent! Fii atent! Ca să… Ca să se apuce să dea drumuʼ la proiectuʼ ăsta, Centruʼ de zi, trebuie să-i mut pe ăia de acolo. DSP-ul!

OPREA VLAD-GHEORGHE: Nu trebuie să-i muți deloc. Poți să-i dai afară, să le reziliezi contractul. N-avem nicio obligație la ei. Le reziliezi contractul și se duc frumos și-și caută un sediu privat.

VASILE GHEORGHE: Eu i-am prelungit două luni. A zis: ,,Până de gândim noi, să vedem ce facem. …[neinteligibil]…”.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Nu mai trebuie să mai gândiți deloc. Trebuia să… să faceți proiectul, că pierdeți banii.

VASILE GHEORGHE: Te înțelegi cu …[neinteligibil]…?

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, tocmai! Ăia, afară! La revedere! Pa! Să-și caute sediu. Nu poți să-i muți la Centruʼ de zi. Vrei să-i mutați la Casa de Cultură? Doamne ferește!

VASILE GHEORGHE: Nu. Mă gândeam. …[neinteligibil – vorbesc în același timp]..

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, nu! Daʼ e ceva ilegal. Acolo este…

(…)

VASILE GHEORGHE: Cu personaluʼ, lipsă! Nu mă refer la care lipsesc, că nu s-au putut …[neinteligibil]… daʼ au apărut acuma vreo 8 inși, care …[neinteligibil]… Deci, 3, 4 pleacă în pensionare. Asta e… …[se bâlbâie]… BOMBONICA e decedată și luʼ ăla cum îi mai dau concediu? Ă…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, scoate la concurs. Scoate la concurs, rapid! Și ei nu știu dacă… dacă… Bine, asta se poate! Scoate la concurs … La oricare se poate dintre ele, că le face posturi unice, și vorbește cu MARIAN, că le găsește să… Cu IZABELA să le facă posturi unice și dacă ai nevoie ceva urgent și arde, angajează pe postul care e liber la primar.

VASILE GHEORGHE: Bine, ăla am zis s-o las la urmă. Doar așa, să vedem ce mi-apare urgent. Nici nu l-am dat încă.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, ia …[neinteligibil]…

VASILE GHEORGHE: Acolo vroiam s-o bag pe…

OPREA VLAD-GHEORGHE: MIOARA!

VASILE GHEORGHE: … MIOARA POPESCU.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Păi, bag-o!

VASILE GHEORGHE: Asta, deocamdată, stă puțin. Deci, pe ăla îl țin, nu… nu vreau să blochez postul ăla.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Iar, încă ceva: dacă crezi că nu te ajută cu nimica, dă-o afară pe CRISTINA GHEAUȘ, că din punctul meu de vedere n-am nicio treabă.

VASILE GHEORGHE: …[neinteligibil]…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Mie mi se pare că nu e bună de nimica.

VASILE GHEORGHE: Și eu văd, că tot se …[neinteligibil]…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Foarte bine! Dă-o afară și avem două posturi libere, și găsim oameni. Poate vin ceva oameni buni.

(…)

VASILE GHEORGHE: Problema la Hidro, că vreau și eu să …[neinteligibil]… Ăștia, toți de acolo se ceartă și între ei care să fie el stăpân, că a rezolvat. Înțelegi treaba de la Hidro?!

OPREA VLAD-GHEORGHE: Îhâm!

VASILE GHEORGHE: NENCIU face pe Facebook: ,,Sunați o sută de inși, faceți reclamații, că vom rezolva treaba!” …[neinteligibil]… Ăla, IOSIFESCU a venit prima dată că o să dea în judecată. Eu i-am spus: ,,Bă, eu cât sunt la Hidro, nu voi da în judecată!” …[neinteligibil]…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Că se pierd bani.

VASILE GHEORGHE: Da. Înțelegi?

OPREA VLAD-GHEORGHE: Așa.

VASILE GHEORGHE: Fiindcă știu că se pierde și mă cert și cu ăla, cu NANU. Eu vreau să merg…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Corect! Ai dreptate! Mi-ai explicat, e foarte corect …[neinteligibil]…

VASILE GHEORGHE: Da. Eu vreau să merg la NANU să pot s-aduc niște bani dacă pot, nu să asta…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Exact!

VASILE GHEORGHE: Aşa. După aceea, a venit și …[neinteligibil]… cu GEORGINI, urgent, 3 zile, că a băgat acum pentru… Îl băgase vineri și le-am spus eu, am… cu …[neinteligibil]…: ,,Bă, vorbește cu ăla! N-avem timp până… Am destule pe …[neinteligibil]…”

OPREA VLAD-GHEORGHE: Daʼ nu vă duceți. Încă o dată! Ei poaʼ să… Dacă… Degeaba convoacă. Sunt 7 care au convocat ședința de consiliu.

VASILE GHEORGHE: Da.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Trebuie să fie 9, ca să se țină. Deci, nu vă duceți. Și nu există! Nu le dați ocazia să facă ședințe d-ăstea… GIL, uită-te la mine! Dacă fa… Dacă le dați ocazia să facă ședință, o să mai vină săptămâna viitoare cu alta și așa o să te bombardeze tot tim…

VASILE GHEORGHE: …[neinteligibil]…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Nu vă duceți! Las-o așa, s-o convoace, și nu se duce nimenea. Și dacă nu se ține ședința, nu există! S-a terminat!

VASILE GHEORGHE: Așa. Și… Și… Și mai …[neinteligibil]… ăsta …[neinteligibil]… acuma, că să dăm în judecată și că să… să stabilim cu casă de avocatură ca să iasă ei din Hidro și nu știu ce… Bă, şi zic, tot încep cu MANEA nu știu ce mai ceruse și ăla o dată, că vrea… mă rog… ă… ,,Ce s-a făcut? Ce proiecte s-a făcut până acuma și ce are anuʼ ăsta Hidro, și nu știu ce…” I-am zis: ,,Bă, dacă ăștia tot vin mereu și dacă eu m-apuc să rezolv ceva, zice că am rezolvat-o că m-au forțat ei!”

OPREA VLAD-GHEORGHE: Deocamdată, nu se rezolvă nimica cu Hidro. Lasă-l pe NANU să rezolve el singur.

VASILE GHEORGHE: Știu! Așa…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Că știe el.

VASILE GHEORGHE: Eu am fost la… la NANU…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Da.

VASILE GHEORGHE: …și am vorbit și cu președintele, cu SOARE, nu știu ce… Și i-am zis: ,,Bă, uite, mă forțează ăștia! Ce dracuʼ fac? Nu vreau să mă înțelegi că nu știu ce…”.

OPREA VLAD-GHEORGHE: Așa…

VASILE GHEORGHE: Și mi-a zis: ,,Bă, nea VASILE, lasă că, uite, facem ceva! Facem o… o întâlnire că… să vină cele trei orașe, că voi toți… voi, toți trei vreți să ieșiți, adică, Sinaia…”…

OPREA VLAD-GHEORGHE: Da.

VASILE GHEORGHE: ,, …Bușteni și ăsta… Se ocupă cineva de la noi și asta o lungim și nu știu ce…” Știi?!

OPREA VLAD-GHEORGHE: Perfect!

VASILE GHEORGHE: Și… Dar eu am cerut astăzi… Zic, dacă am făcut treaba asta ca să le iasă lor din cap, să termine odată cu chestia asta, m-am gândit că fac și eu un comunicat astăzi, nu luni, după ce se întâlnesc ei, cu treaba asta că am fost la București, am aranjat cu ăștia să fac …[neinteligibil]… întâlnire cu cele trei U.A.T.-uri…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, fă!

VASILE GHEORGHE: …și să discutăm treaba asta.

OPREA VLAD GHEORGHE: Fă!

VASILE GHEORGHE: Adica, să se vadă că…[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, fă dar, dar nu faceți ședința aia că faceți greșit! Nu vă duceți la ședința aia. Las’ s-o convoace! Las-o imediat! Și mâine trebuia s-o convoace. Cât mai rapid… Și nu se duce nimenea.

VASILE GHEORGHE: A…

OPREA VLAD GHEORGHE: Auzi?! Uită-te… Uită-te la mine! Ca să meargă bine lucrurile, voi treʼ să țineți strâns, uniți, cei nouă consilieri. Dacă, vă spargeți în zece n-o să meargă nimica bine. Crede-mă! Și voi aveți zece consilieri care sunt majoritari.

(…)

VASILE GHEORGHE: …[neinteligibil]… Vine și astalaltă, aia care mi-ai cerut-o tu cu parcul și cu piețele, cu … [ cuvânt obscen ] …mă-sii, care-i cu proiectul lu ʼăla, luʼ…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da, trebuie votat împotrivă. Ăla este un… o măgărie de nedescris… O mizerie oribilă. Este o mizerie.

VASILE GHEORGHE: Ăștia, după treaba asta, o să zică, că…

OPREA VLAD GHEORGHE: Că ce?

VASILE GHEORGHE: Că… eu lucrez că mă dirijezi tu.

OPREA VLAD GHEORGHE: Doamne ferește!

VASILE GHEORGHE: Asta o să se scoată pe Facebook, asta o să mă atace.

OPREA VLAD GHEORGHE: Și ce dacă? Și o să zică oricum treaba asta.

VASILE GHEORGHE: Pentru treaba asta, dacă o scoate și cântă eu nu prea… Da… Nu… Nu plec cu… De nicio ambiție… Am încercat, am vrut să fac dar acuma, cu toate discuțiile din primărie, astea că vrea să plece, ăilalții că nu știu ce…

OPREA VLAD GHEORGHE: Ăstea vor să plece pentru că nu mai pot lucra . Mi-a zis: „Nu poate să lucreze cu BETI!”. Nu poaʼ să-i dirijeze BETI. Nu înțelegi că BETI l-a nenorocit pe BUCUR și nu l-a lăsat pe ăla să facă nimic, patru ani?

VASILE GHEORGHE: Nu, mie mi-a zis că din cauza lu’ MARIAN dar, mă rog… Pe mine …[neinteligibil]… Îți dai seama că nici nu… De MARIAN …[neinteligibil – vorbesc în același timp]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Cum din cauză lui MARIAN?! Cum adică … ? Păi lucrează de douăzeci de ani cu el. De ce nu au plecat până acuma?

VASILE GHEORGHE: Păi, știu dar…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi cum? Adică, de ce n-au plecat până acuma? Asta-i vrăjeală!

VASILE GHEORGHE: Păi, asta e…

OPREA VLAD GHEORGHE: Vrăjeală că vor să scape de el.

VASILE GHEORGHE:…[neinteligibil – vorbesc în același timp]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Da?! MARIAN este exigent și le pune la punct.

VASILE GHEORGHE: Păi, chiar dacă vrea să scape, nu o să vreau eu.

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, cum?

VASILE GHEORGHE: Eu îi spun între …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Dar de ce până acuma… Da… Da…Auzi, dar de ce nu le întrebi așa: „ Mă, dar cum douăzeci de ani aţi lucrat cu MARIAN și acum nu mai e bun, brusc?”.

VASILE GHEORGHE:Păi, da! Că nu mai sunt… S-au adunat multe şi i-am spus: „Băi, de ce dintr-odată …”. Băi eu, în primul rând, nu înțeleg…

OPREA VLAD GHEORGHE: I-ai zis lui MARIAN asta?

VASILE GHEORGHE: Ce?

OPREA VLAD GHEORGHE: Treaba asta, că au zis că din cauza lui pleacă?

VASILE GHEORGHE: I-am zis.

OPREA VLAD GHEORGHE: Și ce zice?

VASILE GHEORGHE: Știe și el și mi-a zis: „Păi sunt mai mulți care vor.” Și i-am zis: „Bă dar eu nu mă bag în treaba asta că dacă, de exemplu, se pune problema să pleci și tu atunci eu am plecat că n-am ce …[neinteligibil]…”.

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, nu că și el se gândește să plece.

VASILE GHEORGHE: Păi ce, dar…

OPREA VLAD GHEORGHE: Că are concediu de creștere copil, poaʼ să plece… Mâine a zis că vrea să plece, înțeleg… Înțeleg c-ar vrea să plece, că nu mai stă…[neinteligibil]…

VASILE GHEORGHE: Daʼ el… Deși, și treaba asta putea să mă ajute dar nu-mi convine mie. Înțelegi?

(…)

VASILE GHEORGHE: Deci… deci asta-i treaba lui iar, pe altă parte, nici mie nu-mi convine că eu i-o spun. Azi am discutat o treabă cu proiectele. Măi, eu am văzut numai câte probleme a ridicat IRINA. Bă, dacă-mi pleacă mie asta … Cine preia toată treaba?

OPREA VLAD GHEORGHE: Protejeaz-o să nu mai aibă treabă cu BETI și cu aia că mi-a zis: „Nu le lua… Nu le semnează, nu vine, o trimiteți la ea…”. De aia vrea femeia să plece și mi-a ziscă nu vrea să plece. Vrea să se suspende și să vină înapoi când vin eu.

VASILE GHEORGHE: Eu am înțeles dar nu e OK. …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, ce să facă?

VASILE GHEORGHE: Nu pot să …[neinteligibil]… Nu pot…

OPREA VLAD GHEORGHE: Ă?

VASILE GHEORGHE: Nici eu nu pot să stau un an …

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, nu stă un an.

VASILE GHEORGHE:…cu proiectele alea. Nu.

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, altfel pleacă de tot.

VASILE GHEORGHE: Da dar nu mai sunt eu. Adică, cine va veni vreodată… Păi, cum, băi frate?! Asta-i partea că nu i-ai dat drumul…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi da, dar …[neinteligibil – vorbesc în același timp]…

VASILE GHEORGHE: Tu nu ești sănătos la cap?

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, da dar ia o măsură, ceva. Nu mai… Nu mai…uita în gura luʼ tâmpita aia de BETI. Eu aia spun!

VASILE GHEORGHE: Eu nu știu ce legătură au ele sau ce …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Au…Orice zice nu e legal, ajunge la ea tot felul de prostii…Uite că ajunge la ea…și uită-te la ea încă odată, nu vezi că nu semnează nimica?

(….)

VASILE GHEORGHE: O s-o trec pʼaia cu piețele, cu …[cuvânt obscen]…mă-sii lor… Adică o trec cum ai zis tu. O blochez, cum ar veni.

OPREA VLAD GHEORGHE: Da! …[neinteligibil]…

VASILE GHEORGHE: Dar, după aceea, dacă se ridică prea mulți împotriva mea …[neinteligibil]…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, de ce să se ridice? Da dar aveți… aveți majoritate, nenea Vasile.

VASILE GHEORGHE: Avem majoritate dar o să zică, că, uite, e …

OPREA VLAD GHEORGHE: Ce să zică?! Păi e ceva…Stai…

VASILE GHEORGHE: …e dorința lui VLAD și el o face p ʼasta.

OPREA VLAD GHEORGHE: Nu-i adevărat! Ce dorință am eu?

VASILE GHEORGHE: Poaʼsă…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi voi aveți o hotărâre, că-i valabilă acum. De ce s-o modificăm?

VASILE GHEORGHE: Păi…

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi de ce s-o modificăm? Ca să stricăm ceva ce funcționează?! Păi, prin hotărârea aia îl favorizați pe GIORGINI, la gondolă. Aia faceți. Așa scrie în ea.

VASILE GHEORGHE: Na! E și aia, și mai mulți.

OPREA VLAD GHEORGHE: Păi, da’ las-o așa cum e! Așa funcționează de douăzeci de ani și e legală. E validată, e nu-știu-ce. Hai c-am plecat că tre’ să ajung la Bucureşti.

VASILE GHEORGHE: Deci , să iei în concluzie că mă gândesc la plecare.

OPREA VLAD GHEORGHE: Nu te gândi de nicio plecare! Stai liniștit aici! Fă întâlnire cu oamenii, cu ăștia, cu majoritatea!

(…)

OPREA VLAD GHEORGHE: Ascultă-mă puțin! Eu am încredere în matale. Tu ești un om corect și cinstit.

VASILE GHEORGHE: Eu știu că ai încredere dar, vezi că la un moment dat, nu pot…

OPREA VLAD GHEORGHE: Dar ascultă-mă puțin!

VASILE GHEORGHE: La un moment dat nu pot să…

OPREA VLAD GHEORGHE: O să discutăm…

VASILE GHEORGHE: Eu nu pot să ajung să mă scuipe ăia pe mine, pe…

OPREA VLAD GHEORGHE: Care ăia? Ăia sunt în minoritate. (…)

Banu Alina Elena , inspector clasa I grad superior în cadrul Serviciului întreținerea orașului și protecție civilă și Avramescu Irina Florentina , șef serviciu al Serviciului proiecte și evenimente, care la data de 04 martie 2025 au depus la Registratura Primăriei Sinaia cereri identice, cu motivare identică , de suspendare a contractelor de muncă, ce urmau a fi aprobate de primar, conform dispozițiilor legale privind atribuțiile primarului.

Primarul din Sinaia neagă acuzațiile

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a transmis, marţi, că informaţiile privind încălcarea controlului judiciar sunt „complet nereale” şi acuză o campanie negativă de imagine îndreptată împotriva sa şi a familiei sale, relatază Agerpres.

Acesta a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că percheziţii desfăşurate, luni, de procurorii DNA nu au fost făcute la locuinţa sa şi nici nu privesc persoana sa, subliniind că a respectat obligaţiile impuse de procurori prin măsura controlului judiciar.

„Afirmaţiile privind încălcarea termenilor controlului judiciar sunt complet nereale şi reprezintă pure speculaţii, care nu au la bază nicio situaţie reală, şi sunt lansate în spaţiul public de aceleaşi persoane care desfăşoară cu rea-credinţă împotriva mea şi a familiei mele o campanie negativă de imagine, în care se promovează nenumărate informaţii false, dar şi afirmaţii vădit defăimătoare la adresa noastră. Nu întâmplător această acţiune apare doar cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale. Contrar tuturor acestor speculaţii, mi-am respectat toate obligaţiile impuse în sarcina mea de organele judiciare şi mi-am exercitat în limitele legii drepturile pe care constituţia şi legile ţării le garantează oricărei persoane. Voi continua toate demersurile legale necesare pentru a se confirma nevinovăţia mea, în cadrul dosarului şi în faţa oricăror organe judiciare competente, în cadrul procedural prevăzut de lege”, a scris Vlad Oprea pe pagina sa de socializare.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, Agerpres, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au propus, luni, Tribunalului Bucureşti înlocuirea măsurii controlului judiciar pe cauţiune cu măsura arestării preventive faţă de Vlad Gheorghe Oprea, primar al oraşului Sinaia, deoarece acesta ar fi încălcat cu rea-credinţă obligaţia de a nu-şi exercita funcţia.

„În concret, în perioada martie – aprilie, inculpatul Oprea Vlad Gheorghe, deşi se afla sub măsura controlului judiciar pe cauţiune şi avea interdicţia de a exercita funcţia de primar al oraşului Sinaia, în fapt, ar fi exercitat atribuţiile de primar, dând dispoziţii directe viceprimarului oraşului Sinaia, în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local (discuţii cu privire la măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acestora, propunerile de hotărâre ce ar trebuie aprobate sau respinse, pregătirea acestora etc.); exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Sinaia (modalitatea în care să se supună dezbaterii în Consiliul Local Sinaia bugetul local) şi exercitarea de atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local (gestionarea de către Primăria Sinaia a relaţiei contractuale cu societatea de apă canal în ceea ce priveşte majorarea tarifelor, gestionarea de către Primăria Sinaia a unor terenuri aparţinând primăriei, suspendarea raporturilor de muncă a două angajate, scoaterea la concurs a unor posturi din aparatul administrativ al Primăriei Sinaia etc.)”, se precizează în comunicat.

Vlad Oprea este acuzat de DNA de luare de mită în formă continuată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, trafic de influenţă în formă continuată şi fals în declaraţiile de avere, în formă continuată.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenţei ori autorităţii de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor şi executarea fără autorizaţie legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizaţiilor emise a lucrărilor de construire sau de desfiinţare a unor imobile situate în oraşul Sinaia.