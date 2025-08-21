Ilie Bolojan: Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani / Peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că legea privind Pilonul doi de Pensii i-a căzut în braţe, pentru că trebuia promovată de vreo 17 ani şi a anunţat că peste două săptămâni, Guvernul va venit cu o nouă propunere de lege, prin care va scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului. Premierul a mai arătat că trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private, pentru ceilalţi cetăţeni, transmite News.ro.

”Pilonul doi de Pensii mi-a căzut în braţe, dacă pot să spun aşa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, din păcate a fost amânată”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 1.

Şeful Executivului a precizat că la începutul lunii septembrie există un Comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii ţării noastre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici şi o poziţionare economică mult mai bună.

”A trebuit să atacăm şi acest subiect şi, practic, lucruri care nu au fost rezolvate, au trebuit puse acum pe tapet”, a spus premierul.

El a precizat că Guvernul a propus Parlamentului un proiect de lege care urmează să fie dezbătut în Parlament, care poate fi modificat în Parlament, deci poate fi îmbunătăţit.

”E nevoie de o discuţie aprofundată pe tema asta. În fapt, luăm nişte măsuri pentru a asigura că banii care sunt plătiţi de către fiecare român în contul pensiilor private, care nu sunt administraţi de Guvern, nu sunt folosiţi de Guvern şi nu îi ia Guvernul României, ca să fim bineînţeleşi, ci sunt administraţi de fonduri de pensii private, vor putea fi achitaţi în siguranţă, predictibil, pe durata vârstei de pensioare. Dar, aşa cum aceşti bani se adună treptat, treptat, lună de lună, ei sunt gândiţi să fie plătiţi tot într-o formă eşalonată”, a explicat premierul. Ilie Bolojan a menţionat că, faţă de ceea ce s-a propus iniţial, astăzi, Guvernul a aprobat un proiect care creşte pragul de tragere de la 25% la 30%, imediat, şi scurtează perioada de eşalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile.

”Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, a mai spus el.

Ilie Bolojan a dat asigurări că această lege nu foloseşte statului ci foloseşte în primul rând cetăţenilor. Premierul a anunţat că, ”prin propunerea de lege pe care o vor face peste două săptămâni, vor scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în aşa fel încât mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului”.

”Întreg pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în aşa fel încât să avem o legislaţie stabilă, dar trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni care ar rămâne în sistem”, a mai declarat Ilie Bolojan.