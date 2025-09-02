G4Media.ro
Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor

Sursa foto: Bursa de Valori București

Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi 24, că în cursul anului 2026 vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei și transporturilor.

“Anul viitor vor fi listate și alte companii din domeniul energiei și din domeniul transporturilor”, a răspuns primul ministru, la o întrebare a moderatorului.

“Durează o procedură de listare cel puțin 6 luni de zile, trebuie să facem asta în perioada următoare”, a mai spus Bolojan, fără a preciza concret ce companii urmează să fie listate.

