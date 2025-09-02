Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi 24, că în cursul anului 2026 vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei și transporturilor.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
“Anul viitor vor fi listate și alte companii din domeniul energiei și din domeniul transporturilor”, a răspuns primul ministru, la o întrebare a moderatorului.
“Durează o procedură de listare cel puțin 6 luni de zile, trebuie să facem asta în perioada următoare”, a mai spus Bolojan, fără a preciza concret ce companii urmează să fie listate.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.