„Idiot care îl iubește pe Putin”: Celebrul scriitor Stephen King revine pe X pentru a-i critica pe Elon Musk și Donald Trump

După ce și-a anunțat plecarea de la X în noiembrie anul trecut, celebrul scriitor a revenit pe rețeaua de socializare pentru a-l descrie pe Elon Musk drept un „trădător” și un „idiot care îl iubește pe Putin”. Scriitorul nu a ratat ocazia să-l insulte și pe Donald Trump, scrie BFM TV.

Stephen King nu a stat departe de X pentru mult timp. Celebrul scriitor, care a anunțat că părăsește rețeaua de socializare a lui Elon Musk în noiembrie anul trecut din cauza unei „atmosfere [care] devenise prea toxică”, și-a făcut revenirea pe platformă joi, 20 februarie.

„M-am întors. V-a fost dor de mine?”, a scris cel care a devenit bestia neagră a miliardarului, pe care l-a criticat în mai multe rânduri de la preluarea Twitter. Proprietarul X a răspuns rapid, insistând că i-a fost dor de scriitor într-un mesaj însoțit de un emoji care pune la îndoială sinceritatea sa.

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!

— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2025