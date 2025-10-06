Iarna demografică a Sardiniei: cash, case la 1 euro și lupta împotriva extincției

Sardinia este una dintre cele mai frumoase insule din lume, ceea ce ridică întrebarea: unde sunt oamenii?, se întreabă Politico.

Nu turiștii – aceștia sunt numeroși –, ci localnicii. Populația insulei este de 1,57 milioane de locuitori, în scădere față de 1,64 milioane acum trei decenii, dar jumătate dintre aceștia locuiesc în cele două zone urbane mai mari, în timp ce orașele și satele mai mici se depopulează.

Marea problemă este că oamenii nu mai fac copii.

Cu o medie de 1,18 copii pe femeie, Italia are una dintre cele mai scăzute rate de fertilitate din Uniunea Europeană. Sardinia a înregistrat cea mai scăzută rată din Italia, cu 0,91 copii pe femeie. Pentru a menține populația stabilă, femeile ar trebui să aibă în medie 2,1 copii.

Rata ridicată a șomajului pe insulă și perspectivele mai bune de angajare în alte părți completează tabloul, golind zeci de sate de tinerii lor.

„Ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani”, a spus Maria Anna Camedda, primarul din Baradili, cel mai mic sat din Sardinia, cu o populație de 76 de locuitori.

Locul este minuscul – mai puțin de 500 de metri separă panoul „Bine ați venit în Baradili” de cel care marchează sfârșitul satului, care este bine întreținut și împodobit cu fotografii – ca o mare casă de familie.

Riscul ca locuri precum Baradili să devină orașe fantomă determină insula să încerce să atragă noi veniți.

Un cuplu care se mută într-un sat din Sardinia cu mai puțin de 3.000 de locuitori poate primi până la 15.000 de euro pentru a cumpăra sau renova o casă, până la 20.000 de euro pentru a începe o afacere care creează locuri de muncă locale și o subvenție lunară de 600 de euro pentru primul copil, plus 400 de euro pentru fiecare copil ulterior, până la împlinirea vârstei de 5 ani.

Aceste stimulente fac parte dintr-un pachet de măsuri împotriva depopulării introdus de insulă.

Ele se adaugă măsurilor locale de urgență, cum ar fi oferta municipalității Ollolai de case la 1 euro pentru noii veniți.

În ciuda stimulentelor, migranții ignoră insula.

România, Senegal, Maroc, China și Ucraina sunt țările de origine ale aproximativ jumătate din cei 52.000 de străini care locuiesc în Sardinia, ceea ce reprezintă aproximativ 3,3% din populația insulei. Media națională este de 8,9%.

În 2022, numărul străinilor care s-au mutat în Sardinia nu a reprezentat nici măcar un sfert din scăderea populației înregistrată în acel an.

Iarna demografică italiană, care este și mai dură în Sardinia, a forțat recent guvernul de dreapta al Giorgiei Meloni să permită intrarea a 500.000 de lucrători străini în țară în următorii trei ani.

Dar scăderea populației rămâne accentuată în comunități mici precum Baradili.

Acum peste 30 de ani, satul a închis școala primară cu o singură clasă, în care învățau împreună toți cei 15 copii locali, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani.

Baradili și satele din apropiere au optat pentru un sistem școlar rotativ, în care copiii frecventează cursurile în trei sate diferite pe tot parcursul anului. Un autobuz gratuit îi ia în fiecare dimineață.

Frecventarea liceului sau accesul la un spital este mult mai dificilă, deoarece ambele servicii se află la peste 30 de kilometri distanță.

Provocările legate de deservirea comunităților precum Baradili au determinat guvernul Meloni să recunoască în recentul Plan strategic național pentru zonele interne că unele părți ale țării „nu își pot stabili obiective pentru inversarea tendinței [de depopulare], dar nici nu pot fi lăsate să se descurce singure”.

Baradili face tot ce poate pentru a supraviețui.

A introdus o subvenție de 10.000 de euro pe lângă stimulentele acordate la nivel regional. Satul dispune de o piscină, un teren de fotbal, terenuri de tenis și chiar un parc pentru rulote.

În 2022, Baradili a sărbătorit sosirea a patru familii, care au adus nouă noi rezidenți.

Cavaleria expaților

În timp ce mulți tineri părăsesc satele rurale mici pentru a îmbrățișa viața urbană, unii expați iau direcția opusă.

Ivo Rovira, un fotograf spaniol care lucrează pentru competiția de navigație America’s Cup, a ajuns întâmplător în noul său sat, Armungia.

În 2023, el a petrecut câteva luni în Cagliari, capitala Sardiniei, făcând fotografii pentru barca cu pânze italiană Luna Rossa. „Într-o zi, în ianuarie, conduceam spre interiorul insulei în căutarea zăpezii. Am ajuns în Armungia, un loc de care nu auzisem niciodată înainte.”

Ochii de fotograf ai lui Rovira au fost captivați de peisajul satului, care are mai puțin de 400 de locuitori.

„Am parcat mașina și am ieșit la o plimbare. Am găsit o casă în centrul istoric cu un afiș „De vânzare”. Zece zile mai târziu, am plătit un avans pentru a o cumpăra”, a spus el.

După renovarea vechii case, care fusese un magazin de vinuri, dar stătea goală de 30 de ani, Rovira și soția sa, Ana Ponce, s-au mutat definitiv în Armungia. Au deschis și un restaurant care funcționează câteva zile pe lună, în funcție de cerere.

„Durează o jumătate de oră să ajungi cu mașina la un supermarket pe drumuri sinuoase, dar la o oră distanță se află un aeroport internațional”, a spus el.

„Nu ne simțim ca niște nomazi digitali; suntem adevărați armungieni”, a adăugat Rovira.

Bianca Fontana, o australiancă cu rădăcini italiene, visa să se mute în Italia după pandemie.

S-a alăturat unui prieten care locuia în Nulvi, un oraș cu aproximativ 2.500 de locuitori – mai mare decât unele comunități mici, dar totuși eligibil pentru subvențiile regionale.

„Am cumpărat o casă în două săptămâni. Și m-am mutat aici aproximativ șase luni mai târziu”, a spus Fontana.

Ea a crescut într-un oraș rural din Australia, înainte de a locui în Londra și Shanghai.

„Am ajuns într-un punct în care mă simțeam destul de epuizată în orașele mari și voiam să găsesc un loc mai mic și mai liniștit”, a spus ea.

Fontana vorbește acum despre noua ei viață în Sardinia pe canalul ei de YouTube, care are peste 3.000 de abonați. Mulți dintre ei comentează regulat videoclipurile ei despre subvenții pentru renovare, lucrările la propria casă, excursii arheologice și vinul local.

Există, de asemenea, eforturi pentru a împiedica plecarea localnicilor.

Marcello Contu a părăsit Sardinia la vârsta de 18 ani pentru a se muta la Torino, apoi a locuit în Barcelona și Australia.

Dar apoi s-a mutat în satul Bidonì, cu 120 de locuitori, pentru a începe o afacere de producție de brânzeturi vegane.

„Producția artizanală de brânzeturi pe bază de plante necesită o mare atenție, timp de așteptare, experimentare și îngrijire zilnică, care sunt dificil de conciliat cu mediile haotice”, a spus el.

Produsele lui Contu sunt acum disponibile în zeci de restaurante și magazine din Sardinia și din restul Italiei.

„Izolarea geografică și lipsa serviciilor se traduc într-o provocare practică constantă: aprovizionarea cu materii prime sau livrările necesită adesea călătorii lungi, cu durate mai mari și costuri mai ridicate decât pentru cei care lucrează în zone mai bine conectate”, a spus el.

Dar Contu crede că satele mici pot deveni „locuri ideale pentru dezvoltarea activităților artizanale, creative și legate de sustenabilitate, deoarece oferă ceea ce marile orașe au pierdut adesea: timp, spații la scară umană, relații autentice și o legătură puternică cu zona locală și natura”.

Rovira și Fontana sunt, de asemenea, impresionați de capacitatea sătenilor din Sardinia de a rămâne uniți.

Rovira a fost odată întrebat de un vecin: „Trăim într-un sat atât de mic încât, dacă nu ne ajutăm reciproc, suntem morți”.

Case foarte, foarte ieftine

Ollolai și-a făcut un nume ca orașul caselor de 1 euro – un proiect care a început în 2016.

Potrivit lui Francesco Columbu, primarul local, aproximativ 100.000 de persoane și-au manifestat interesul pentru casele de 1 euro, dar municipalitatea a putut găzdui doar câțiva aspiranți la statutul de rezidenți ai Ollolai.

Schema acționează ca intermediar între proprietarii de case vechi – adesea împărțite între diferite familii de moștenitori – și cei care doresc să le obțină pe nimic. Drept urmare, doar o mână de familii străine au obținut o casă de 1 euro.

Între timp, satul a continuat să piardă locuitori, scăzând de la 1.300 la începutul ofertei la 1.150 în prezent.

„Deși este posibil ca un american sau un german cultivat, care iubește arhitectura din piatră sau cea a unui alt sat sardinian, să se mute acolo, acest lucru nu creează beneficiile economice necesare pentru a rezolva problemele”, a spus Anna Maria Colavitti, profesor de urbanism la Universitatea din Cagliari.

Colavitti a analizat rezultatele caselor de 1 euro, concluzionând că „ele singure nu sunt suficiente, la fel cum nu sunt suficiente nici stimulentele pentru a avea copii”, a spus ea.

Studiul lui Colavitti a arătat, de asemenea, că noii proprietari decid uneori să revândă proprietatea de 1 euro la același preț pe care l-au plătit pentru ea, deoarece nu își pot permite costurile de renovare mai mari decât se așteptau sau sunt nemulțumiți de alegerea lor.

Dar primarul din Ollolai continuă să lupte cu mijloacele pe care le are la dispoziție.

„Ollolai nu va muri atât de ușor. Satele din interiorul Sardiniei au trecut prin multe crize. Au trecut prin perioade de ciumă în anii 1600… și totuși și-au revenit”, a spus Columbu.

„Avem o calitate a vieții mai bună și suntem la o oră distanță de unele dintre cele mai frumoase plaje din lume. Eu spun că lucrurile frumoase nu vor muri niciodată.”