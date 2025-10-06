Saint Laurent SS26: Anthony Vaccarello aduce o eleganță arhitecturală și senzuală sub Turnul Eiffel / Trenchuri transparente, rochii-parașută din nylon, umeri sculptați și o grădină de hortensii albe transformă Paris Fashion Week 2025 într-o meditație asupra puterii și fragilității feminine

Sub cerul parizian, în umbra Turnului Eiffel, Saint Laurent a deschis Paris Fashion Week 2025 pe 29 septembrie într-o grădină de hortensii albe, aranjate sub forma celebrului logo YSL. Un decor grandios, dar în același timp simbolic pentru că această scenografie nu este doar un fundal, ci o declarație: Vaccarello plantează rădăcinile unei noi eleganțe într-un teren fertil de tradiție, modernitate și putere feminină.

Anthony Vaccarello continuă să lucreze cu aceeași rigoare sculpturală care i-a definit epoca la Saint Laurent. Umerii rămân semnătura casei tăiați precis, uneori exagerați, de parcă ar susține întreaga siluetă. Jachetele din piele au o disciplină militară, dar sunt purtate cu pantaloni vaporoși, aproape translucid de lejeri, care dansează la fiecare pas. Acest joc între structuri rigide și materiale fluide este nucleul estetic al colecției: o dualitate controlată, care nu distruge coerența, ci o intensifică. Vaccarello transformă această tensiune într-un cod de seducție contemporan o femeie care este în același timp stăpână și eterică, puternică și ușor inaccesibilă.

Paleta cromatică rămâne sobră, dominată de alb, negru și tonuri neutre de bej și khaki, dar cu accente atent dozate de violet, verde sau portocaliu, care tulbură monotonia austeră. Este un echilibru calculat între discreție și afirmare. Materialele, nylon tehnic, piele, voaluri fine, mătase translucidă captează lumina ca un ecou al contrastului dintre duritate și fragilitate.

Rochiile parașută, ușoare și voluminoase, amintesc de spiritul libertin al anilor ’70, dar sunt reinterpretate printr-o lentilă minimalistă, aproape utilitară. În același timp, trenciurile transparente și bluzele cu funde imense la gât („pussy-bows”) reiau codurile clasice YSL, dar cu un aer de provocare modernă. Vaccarello nu copiază arhiva, ci o rescrie – ca și cum ar edita un text vechi cu un limbaj nou.

În plan stilistic, colecția excelează prin claritate vizuală. Siluetele sunt sculptate, alungite, întotdeauna precise. Există un dialog între proporțiile masculine și detaliile delicate: un trench sever peste o rochie fluidă, o jachetă rigidă peste o fustă translucidă. Este o formă de echilibru care amintește de arta lui Robert Mapplethorpe, una dintre sursele vizuale invocate subtil aceeași disciplină a corpului, aceeași intensitate în gesturi reținute. Bijuteriile mari, baroce, cerceii masivi și brățările de metal aurit adaugă un strat teatral, dar calculat, ca un contrapunct la simplitatea croielilor.

Vaccarello nu face o modă zgomotoasă. El face o modă tăcută, dar sigură de sine. Într-o epocă în care casele mari se luptă pentru atenție prin spectacole suprarealiste, Saint Laurent rămâne ancorat în realitatea puterii vestimentare. Aceste haine nu cer aprobarea publicului, o impun prin structură. În spatele fiecărui trench translucid și fiecărei rochii învolburate se află o idee clară: libertatea nu este haos, ci controlul absolut asupra propriei imagini.

Dincolo de aparențele comerciale, da, jachetele de piele se vor vinde masiv colecția transmite un mesaj mai profund despre maturitatea creativă a lui Vaccarello. Este una dintre cele mai echilibrate propuneri ale sale, un dialog coerent între istorie și actualitate. Unele critici ar putea spune că piesele diafane par prea fragile în afara contextului show-ului, dar tocmai această fragilitate calculată dă colecției o dimensiune poetică. Vaccarello înțelege că eleganța nu înseamnă opulență, ci tensiune, și că forța unei femei moderne poate fi exprimată printr-un trench transparent la fel de mult ca printr-un sacou armat.

În final, prezentarea Saint Laurent 2025 nu a fost doar o defilare, ci un exercițiu de echilibru între epoci, texturi și stări. Sub lumina Turnului Eiffel, în acea grădină de hortensii albe, Saint Laurent a arătat că modernitatea nu se obține prin rupere, ci prin rafinarea tradiției. Vaccarello a dovedit încă o dată că știe să transforme codurile clasice ale casei în limbaj contemporan, păstrând esența recognoscibilă a YSL acel amestec unic de disciplină, senzualitate și putere. Este o colecție care nu vrea să șocheze, ci să seducă prin precizie. Un Saint Laurent matur, încrezător, care nu mai are nevoie să strige pentru a fi auzit.