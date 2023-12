Iana Salenko și Julian MacKay vin la București pentru Gala Internațională de Balet „Once Upon a Winter’s Dream” de la TNB

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va dura două ore și prezintă un concept inspirat din legenda prințesei Anastasia din familia Romanov, care trăia într-o lume încântătoare a palatelor elegante și a petrecerilor fastuoase. În program se vor regăsi momente din balete clasice precum Giselle, Cenușăreasa sau Spărgătorul de nuci. Regia artistică a galei este realizată de Alice Minoiu, fondator Ars Gratia Regalia. Evenimentul este organizat de Asociația Literati.

Trailerul evenimentului, care îi are ca protagoniști pe balerina Marina Minoiu, de la Teatrul Regal din Copenhaga, și pe actorul Andrei Runcanu, poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=hXOuz4KuL2A

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va oferi publicului momente artistice menite să culeagă emoții din sufletelor tuturor spectatorilor. Firul narativ aduce în prim-plan teme precum iubirea, misterul, amintirea, balul, castelul și emoția. Evenimentul are loc la trecerea dintre iarnă și primăvară, pentru că finalul iernii marchează o emoție înghețată, o poveste trăită cu intensitate, dar care este sortită să rămână în amintire. Iar primăvara vine să așeze în sufletele fiecăruia dintre noi speranța unui nou început plin de viață și prospețime.