Hunter Biden a apărut pe neaşteptate la audierea din Congres unde se discuta despre punerea sa sub acuzare / Cum au reacționat republicanii în prezența fiului președintelui SUA

Hunter Biden şi-a făcut miercuri o apariţie neaşteptată la o audiere din Camera Reprezentanţilor la care congresmenii republicani făceau presiuni pentru a vota o rezoluţie în virtutea căreia fiul preşedintelui ar trebui să fie reţinut pentru sfidarea Congresului pentru că nu a venit să depună mărturie în ancheta de destituire ce îl vizează pe tatăl său, Joe Biden, relatează Reuters, citată de News.ro

Hunter Biden a intrat la audiere fără să vorbească cu reporterii şi a stat liniştit în tribună cu avocatul său, provocând un adevărat haos, membrii Comisiei de supraveghere a Camerei certându-se între ei şi certându-l pentru surpriza făcută.

„Nu contează cine eşti …. cine este tatăl tău sau numele tău de familie. Da, mă uit la tine, Hunter Biden. Nu eşti mai presus de lege”, a declarat reprezentanta republicană Nancy Mace. „Hunter Biden, ţi-e prea frică să te prezinţi la o depoziţie. Şi încă o faci, astăzi”, a continuat ea.

Republicanii din Camera Reprezentanţilor susţin că preşedintele şi familia sa au profitat în mod necorespunzător de pe urma unor acţiuni politice la care Biden a participat atunci când era vicepreşedinte, în perioada 2009-2017, şi de aceea au iniţiat o acţiune de punere sub acuzare a actualui şef al Casei Albe (procedură de impeachment).

ICYMI: This morning, Hunter Biden pulled his latest political stunt and disrupted today’s @GOPoversight markup on Capitol Hill.

WE WILL advance this contempt resolution.

WE WILL hold Hunter Biden in contempt of Congress.

Hunter Biden’s DEMOCRAT PRIVILEGE is coming to an end. pic.twitter.com/N0hk1ADQWs

— Congressman Byron Donalds (@RepDonaldsPress) January 10, 2024