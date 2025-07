Hunter Biden îl critică pe George Clooney pentru că a cerut retragerea tatălui său la alegerile din 2024

Hunter Biden a reacţionat cu furie faţă de actorul George Clooney pentru că acesta a pus la îndoială luciditatea mintală a tatălui său în cursa electorală din 2024, o intervenţie care a dus în cele din urmă la retragerea lui Joe Biden, relatează BBC, transmite News.ro.

Într-un interviu plin de injurii acordat canalului YouTube Channel 5 cu Andrew Callaghan, fiul lui Biden l-a acuzat pe Clooney că exagerează fragilitatea fostului preşedinte.

După ce l-a întâlnit pe Biden la un eveniment de strângere de fonduri în Los Angeles, vara trecută, Clooney a devenit una dintre primele personalităţi importante ale Partidului Democrat care i-a cerut lui Joe Biden să se retragă din cursă. Mai puţin de două săptămâni mai târziu, Biden senior a anunţat că se va retrage în favoarea eventualului candidat democrat, vicepreşedinta Kamala Harris.În cele din urmă, alegerile din noiembrie au fost câştigate de adversarul lui Harris, republicanul Donald Trump.

Clooney s-a implicat în campania prezidenţială printr-un articol de opinie publicat în The New York Times în iulie 2024, intitulat „Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou candidat”. Actorul şi-a exprimat sprijinul pentru agenda preşedintelui, dar a subliniat îngrijorarea faţă de dezbaterea dezastruoasă cu Trump, în care acesta s-a bâlbâit şi s-a încurcat.

În interviu, fiul preşedintelui, Hunter Biden, a dat vina pe programul de vizite obositor şi pe medicamentul Ambien, cunoscut şi sub numele de zolpidem, utilizat pentru tratarea problemelor de somn „Îi dau Ambien ca să poată dormi. Se urcă pe scenă şi arată ca un cerb în lumina farurilor”, a spus el.

În articolul din The New York Times, Clooney a spus că întâlnirea cu Biden la evenimentul caritabil a arătat că este „acelaşi om pe care l-am văzut cu toţii în dezbatere”. El a adăugat: „Nu vom câştiga în noiembrie cu acest preşedinte”.

Mai multe detalii despre întâlnirea de la strângerea de fonduri au fost dezvăluite într-o carte recentă a jurnaliştilor Jake Tapper şi Alex Thompson, care au relatat că preşedintele „părea grav afectat” şi nu l-a recunoscut pe actor.

HUNTER BIDEN SUGEREAZĂ CĂ SUPĂRAREA LUI CLOONEY AR FI FOST LEGATĂ DE ISRAEL

În interviul publicat luni, primul comentariu extins al lui Hunter Biden de la alegeri, fiul fostului preşedinte a negat această versiune şi a spus că Clooney „a încercat să-l discrediteze pe un preşedinte în funcţie”.

Întrebat de ce Clooney a intervenit în cursa electorală, Hunter Biden a răspuns cu o serie de injurii la adresa actorului. „Ce treabă ai tu cu… orice?”, a spus el într-un mesaj adresat lui Clooney. „De ce trebuie să… te ascult?”



Fiul mai mic al lui Biden a sugerat că Clooney a fost motivat de dezacordul cu privire la poziţia fostului preşedinte faţă de Israel. Soţia lui Clooney, Amal, a făcut parte dintr-un grup de experţi juridici care a recomandat Curţii Penale Internaţionale să emită un mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu războiul din Gaza. Însă preşedintele Biden a respins ideea, calificând la un moment dat mandatul drept „scandalos”.

Hunter Biden a criticat, de asemenea, relatările lui Tapper şi ale altora potrivit cărora el însuşi ar fi fost puternic implicat în şedinţele de la Casa Albă, în ultimele luni ale mandatului tatălui său, chiar şi după ce a fost condamnat pentru infracţiuni grave legate de arme. „Cred că am petrecut 12 zile la Casa Albă în ultimii doi ani ai administraţiei”, a declarat Hunter Biden.

Înainte de a părăsi funcţia, Joe Biden şi-a graţiat fiul, care anul trecut a pledat vinovat pentru evaziune fiscală, pe lângă condamnarea pentru infracţiuni legate de arme.

Afacerile, problemele legale şi dependenţa de alcool şi droguri ale fiului mai mic al lui Biden au devenit un subiect de discuţie în timpul campaniei prezidenţiale din 2020, când conţinutul unui laptop al acestuia a fost divulgat ziarului The New York Post. În ciuda îndoielilor iniţiale cu privire la veridicitatea sa, materialul scurs a fost considerat autentic, însă consecinţele nu l-au împiedicat pe Joe Biden să-l învingă pe Donald Trump în alegerile din acel an.

În primul său interviu acordat BBC la începutul acestui an, după ce a părăsit funcţia, Joe Biden a declarat că nu regretă că a pus capăt campaniei sale pentru realegere, dar a respins ideea că dacă ar fi renunţat mai devreme ar fi putut schimba rezultatul. „Nu cred că ar fi contat”, a spus el.

Anunţul făcut de Joe Biden în luna mai a acestui an, potrivit căruia a fost diagnosticat cu cancer de prostată, a reaprins întrebările cu privire la starea sa de sănătate în timpul mandatului la Casa Albă.