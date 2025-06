Good Night, and Good Luck cu George Clooney – prima piesă de teatru care trece pragul de 4 milioane de dolari într-o săptămână, dar pentru celebrități, Broadway-ul nu înseamnă mereu aur

George Clooney nu ar fi putut visa la o debut mai impresionant pe Broadway. Good Night, and Good Luck – spectacolul pe care l-a co-scris, produs și în care joacă – este nominalizat la cinci premii Tony, inclusiv la categoria „Cel mai bun actor” pentru Clooney, și a stabilit recorduri de box office, devenind cea mai profitabilă piesă non-musicală din istorie. Penultima reprezentație, programată sâmbătă, va fi difuzată în direct pe CNN și HBO Max – o premieră absolută pentru Broadway, conform Forbes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După 12 din cele 13 săptămâni de reprezentare, adaptarea scenică a luptei dintre jurnalistul Edward R. Murrow și senatorul Joseph McCarthy a depășit filmul original lansat în 2005. Piesa teatrală a generat 44 de milioane de dolari la Broadway, comparativ cu cele 32 de milioane încasate de film, în ciuda celor șase nominalizări la Oscar – inclusiv pentru „Cel mai bun film” și regie.

Însă este clar – Clooney nu a venit pe Broadway pentru bani. Estimările Forbes indică faptul că actorul, în vârstă de 64 de ani, va câștiga aproximativ 6 milioane de dolari din salariu și redevențe, cel mai mare venit dintre actorii de teatru din acea perioadă. Totuși, suma este mică comparativ cu onorariile din Hollywood: pentru Wolfs, Apple i-ar fi plătit 30 de milioane de dolari sale și co-starului Brad Pitt.

Fie pentru puritate artistică, fie pentru prestigiul scenei – „Filmul te face celebru, televiziunea te face bogat, dar teatrul te face bun”, spunea celebrul actor de pe Broadway Terrence Mann – vedetele de top contribuie esențial la economia Broadway-ului. Denzel Washington și Jake Gyllenhaal joacă în Othello, Kieran Culkin, Bob Odenkirk și Bill Burr în Glengarry Glen Ross, iar Paul Mescal, protagonistul din Gladiator II, a terminat în aprilie reprezentațiile din A Streetcar Named Desire.

În sezonul teatral 2024 au urcat pe scenă vedete precum Robert Downey Jr., Rachel McAdams, Steve Carell, Eddie Redmayne și Jeremy Strong, toate în piese non-musicale cu durata de 10–16 săptămâni, încheiate punctual pentru a fi sincronizate cu proiectele lor cinematografice și TV.

Pe măsură ce vedetele fac spectacole scurte, producătorii și investitorii preferă producții „star-driven”, cu riscuri financiare reduse. O piesă de teatru are nevoie de un buget de 6–9 milioane de dolari pentru premiera, comparativ cu 20–25 milioane pentru un musical. Costurile operaționale săptămânale variază între 400.000 și 600.000 de dolari, față de 800.000–900.000 de dolari pentru un musical.

„Riscul de a pierde tot capitalul ca investitor este aproape zero, datorită estimărilor bazate pe actorul principal”, afirmă Jason Turchin, producător premiat cu Tony și fondator al Broadway Investors Club. Câștigurile pot fi modeste – 10–30%, dar considerând că doar un sfert dintre spectacole recuperează investiția, sunt destul de bune.

De Good Night, and Good Luck a recuperat 9,5 milioane în doar șapte săptămâni. Othello și Glengarry Glen Ross au scos banii investitorilor în nouă săptămâni. Reclamațiile la Tony nu au contat: Othello a primit recenzii mixte și niciun Tony, dar tot s-a vândut foarte bine.

Salariile vedetelor ajung la 100.000 de dolari pe săptămână plus un procent din încasările brute, după deducerea cheltuielilor. Redevențele pot ajunge până la 10%. Scenariștii, producătorii și regizorii sunt plătiți tot pe bază de redevențe, fie din încasări brute, fie din profitul net după recuperarea investiției.

Salariile medii pentru starurile teatrale erau de 1–3 milioane pe spectacol. Dar vedetele hollywoodiene nu vin pentru bani: contează aplauzele – „Ovatii din partea a o mie de oameni în fiecare seară nu strică”, spune un finanțator de Broadway.

Ceea ce s-a schimbat în 2025 este că producătorii au descoperit cât de ridicate pot fi prețurile biletelor. Pentru Good Night, and Good Luck, Othello și Glengarry Glen Ross, prețul mediu al biletelor variază între 250 și 400 de dolari, iar cele premium se vând între 700–900 de dolari – dublu față de musicaluri sau hituri precum Wicked sau Hamilton.

Dintre spectacolele care au început în martie, trei dintre ele sunt în top patru încasări săptămânale pe Broadway: Good Night, and Good Luck și Othello mediază peste 3 milioane pe săptămână, iar spectacolul lui Clooney a depășit pragul de 4 milioane de dolari de trei ori.

Pentru publicul cu buget generos, a vedea o vedetă de film live pe scenă merită, chiar și cu recenzii mixte. Dr. Did They Like It? au dat patru recenzii negative lui Clooney. Robert Downey Jr. a avut critici dure, dar a strâns 14 milioane în 12 săptămâni.

În contrast, John Proctor Is The Villain, deși a primit 17 recenzii pozitive și șapte nominalizări la Tony, a avut încasări modeste, sub 500.000 de dolari pe săptămână – arătând că starul face diferența.