Alfred Simonis anunţă că CJ Timiş va cofinanţa cu 20 % lucrările la nou stadion ”Dan Păltinişanu” din Timişoara: Orice alt scenariu cu excepţia acestuia nu înseamnă decât rea voinţă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anuţat că CJ Timiş va cofinanţa cu 20 % lucrările la noul stadion ”Dan Păltinişanu”, astfel încât proiectul să nu se oprească în lipsa banilor de la Compania Naţională de Investiţii. CNI ar urma să aloce bani abia în primăvara anului 2027 pentru acest obiectiv. ”Orice alt scenariu, cu excepţia acestuia, nu înseamnă decât rea voinţă”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am ascultat multe declaraţii ale premierului, vicepremierilor şi miniştrilor implicaţi în acest proiecte de infrastructură, am avut discuţii şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan, şi cu ministrul Dezvoltării şi cu alţi miniştri din cabinetul Bolojan pe acest subiect. Suntem la curent cu nevoia acestui Guvern de a restructura cheltuielile. Vreau să spun că am ascultat şi criteriile pe care premierul Bolojan le-a cerut pentru a fi construite stadioane, iar unul dintre acestea este acela de a avea o echipă de fotbal. I-am spus premierului că o echipă nu poate exista în prima ligă fără o bază sportivă, fără un stadion şi că Poli Timişoara este un brand pe cale să renască, un brand la care ne-am implicat atât noi, cât şi Primăria, şi care în scurt timp va avea o echipă în prima ligă fotbalistică şi e cu atât mai important să avem un stadion construit”, a declarat Alfred Simonis, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Simonis a subliniat că i-a sugerat premierului Ilie Bolojan două criterii de luat în calcul atunci când decide ce proiecte sunt finanţate de la bugetul de stat.

”Un al doilea criteriu la care a făcut referire premierul Bolojan era cofinanţarea pe care autorităţile locale o pot pune pentru un asemenea proiect. I-am sugerat premierului două noi criterii, poate mai importante, şi anume sumele cu care fiecare localitate, judet, contribuie în fiecare an la bugetul statului, în ultimii 35 de ani, pentru că este foarte important ca atunci când contribui cu foarte mulţi bani, iar Timişul e judeţul care contribuie cu cei mai mulţi bani, raportat la 35 de ani în România, cu excepţia Capitalei, evident, şi a regiunii Bucureşti-Ilfov, următorul judeţ care a contribuit cu cele mai mari sume în ultimii 35 de ani este Timişul. Evident că ar trebui să conteze si acest criteriu”, a spus Simonis.

De asemenea, Simonis a mai precizat că în ultimii 35 de ani judeţul Timiş nu a beneficiat de ncio investiţie majoră din partea bugetului de stat, în timp ce alte oraşe au deja stadioane, săli polivalente sau bazine de înot.

”Şi am mai sugerat un criteriu, nivelul de investiţii guvernamentale în fiecare judeţ dintre cele care încă au nevoie de această infrastructură. Adică, dacă există judeţe în care s-au făcut stadioane, săli polivalente, centuri suspendate, autostrăzi peste autostrăzi, şi eu ştiu câte bazine olimpice, şi altele în care nu s-a făcut niciunul dintre ele, cum este cazul Timişului, care nu a beneficiat de nicio investiţie guvernamentală în ultimii 35 de ani, niciuna. Niciun parc, niciun bazin de înot, nicio sală polivalentă mică sau mare, nu mai vorbesc despre stadion, nicio investiţie guvenramentală nu a fost finanţată în judeţul Timiş, şi atunci când trebuie să prioritizezi, să dai la o parte judeţele care au beneficiat în ultimii 35 de ani de foarte mulţi bani.I-am spus premierului ca in ultimii 35 de ani Timişoara şi Timişul au contribuit pentru sălile polivalente şi stadioanele de la Oradea, Cluj, Constanţa, Craiova şi de la alte localităţi din România, cu banii cu care am contribuit în fiecare an şi care nu s-au întors niciodată în Timiş. Şi acesta este un criteriu extrem de important la care ţin extrem de mult”, a precizat Alfred Simonis.

Într-o şedinţă de Consiliu Judeţean care a avut loc miercuri a fost asumată o cofinanţare de 20% din investiţia noului stadion al Timişoarei.

„Lucrările de proiectare şi de execuţie care se vor derula pe parcursul anului 2026, să fie finanţate exclusiv din aceşti 20%, care sunt cu siguranţă peste 100 de milioane de lei, să fie finanţate exclusiv din acest buget, astfel încât respectăm şi această dorinţă a Guvernului de a suspenda cheltuielile pe anul 2026. După ce se va termina litigiul între societăţile care concurează pentru construirea noului stadion, estimăm undeva septembrie-octombrie, până se vor da hotărârâri de Guvern şi tot ce e necesar se face noiembrie. 8 luni vom avea termen de proiectare a noului stadion, deci probabil că anul viitor în iunie, iulie august vor incepe efectiv lucrările, finanţate prima parte din banii judetului Timis. Nu doar că respectăm dorinţa Guvernului să înceapă investiţia undeva în vara lui 2026, practic primele sume pe care Guvernul va trebui să le investească în stadionul Timişoarei vor fi undeva în primăvara lui 2027, deci cu 6-8 luni peste termenul până la care Guvernul doreşte să asume această investiţie. Prin urmare, în acest moment nu mai există niciun motiv pentru care Guvernul, atunci când va emite această ordonanţă de urgenţă să nu prevadă o excepţie pentru autorităţile locale care doresc să înceapă pe banii lor. Orice alt scenariu cu excepţia acestuia nu înseamnă decât rea voinţă din partea Guvernului”, a mai spus Alfred Simonis.

Liderul CJ Timiş a mai precizat că legea prevede clar că atunci când se demolează un stadion în România, în loc trebuie construit un alt stadion sau o bază sportivă.

„Nu vom accepta ca Timişoara şi Timişul, e adevărat că suntem singuri în această bătălie, am mai spus-o şi cu alte ocazii, mi-ar fi plăcut ca şi alţi decidenţi locali să ia aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte investiţiile importante din Timiş şi nu e doar un exemplu stadionul, sunt şi altele, dar nu voi accepta un tratament sfidător la adresa Timişului şi al Timişoirei doar pentru că nu se doreşte, pentru că argumentele nu mai există în acest moment, în măsura în care noi preluăm prima parte a investiţiei şi transferăm responsabilitatea la Guvern de abia din primăvara lui 2027, cel mai târziu, deci cu 6-8 luni, cum vă spuneam, peste perioada în care Guvernul ar dori să înceapă această execuţie. Nu vă mai spun şi faptul că suntem aproape gata cu demolarea stadionului. Am cheltuit 10-15 milioane de lei cu demolarea stadionului având la bază aprobarea indicatorilor, licitaţia declanşată de Guvernul României şi toate procedurile aprobate pentru a construi noul stadion. Este ilegal să demolezi o bază sportivă dacă nu o construieşti alta în loc. Prin urmare, Guvernul României, având în vedere aceste condiţii, are obligaţia să permită Consiliului Judeţean, Companiei Naţionale de Inveţii, să înceapă această lucrare din banii autorităţilor locale din judeţul Timiş, urmând ca după aceea să preia continuarea acestor lucrări”, a mai spus Alfred Simonis.

Stadionul ”Dan Păltinişanu” din Timişoara se află în prezent, în plin proces de demolare, iar în paralel, CNI a organizat o licitaţie pentru construirea unui nou stadion. În 23 aprilie, dintre cele 7 asocieri înscrise la această licitaţie în Sistemul de Achiziţii Publice, a fost desemnată drept câştigătoare Con-A Operations (Leader), Prodesign Engeneering & Costruction, Con-A, Con-A Productions. Competitorul ajuns pe poziţia secundă, Concelex (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL, Terra Gaz Construct, a depus contestaţia în 5 mai la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Compania Naţională de Investiţii ar urma să ridice la Timişoara cea mai mare arenă din ţară, după Arena Naţională. Investiţia se ridică la aproape 140 de milioane de euro.