Trump a distribuit pe Truth Social o teorie a conspiraţiei potrivit căreia Biden ar fi fost „executat” în 2020 şi înlocuit cu clone sau roboţi

Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit sâmbătă seara pe Truth Social o teorie a conspiraţiei potrivit căreia Joe Biden ar fi fost executat în 2020 şi înlocuit cu clone sau roboţi, relatează NBC News, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mesajul original, postat de un utilizator anonim al Truth Social, care răspândeşte adesea afirmaţii bizare, sugera că Biden a fost înlocuit cu „clone, dubluri” şi „entităţi robotizate, fără suflet şi fără minte”.

Trump a publicat un link către mesajul respectiv pentru cei aproape 10 milioane de urmăritori ai săi, fără a adăuga vreun context sau o explicaţie. Contul autorului mesajului original are puţin peste 5.000 de urmăritori.



Breaking: Well, we’re finally here

Trump has jumped the shark and just posted that Biden was „executed” and „cloned” in 2020

The 25th Amendment would seem to be mandatory

Sunday shows: ask GOP guests if they think Biden was cloned and executed pic.twitter.com/1pnxJEmmkz

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) June 1, 2025

De-a lungul anilor, Trump a redistribuit frecvent informaţii eronate şi teorii conspiraţioniste nefondate. El repetă afirmaţii false potrivit cărora ar fi câştigat alegerile prezidenţiale din 2020, ceea ce i-a determinat pe unii dintre susţinătorii săi să atace Capitoliul pe 6 ianuarie 2021, în încercarea de a invalida victoria lui Biden. De asemenea, el a afirmat – înainte de a se retrage – că fostul preşedinte Barack Obama nu s-a născut în Statele Unite şi, în timpul campaniei din 2024, a susţinut că imigranţii haitieni „mănâncă animalele de companie”. Toate aceste afirmaţii au fost demontate sau dovedite false.

Şi cercul lui Trump a răspândit teorii conspiraţioniste, unii dintre înalţii oficiali ai administraţiei răspândind informaţii eronate despre vaccinuri sau despre aşa-numitul „stat profund”. Secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale, Robert F. Kennedy Jr., a repetat o afirmaţie demontată, potrivit căreia vaccinul împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei provoacă autism, iar directorul şi directorul adjunct al FBI au răspândit afirmaţii potrivit cărora administraţia Biden şi „statul profund” au folosit FBI-ul împotriva lui Trump.

Biden a anunţat luna trecută că a fost diagnosticat cu o formă metastatică de cancer de prostată agresiv, în contextul în care el şi principalii săi colaboratori se confruntau deja cu o atenţie sporită asupra acuităţii mentale şi capacităţilor fizice ale acestuia în funcţie, precum şi asupra modului în care au comunicat cu ţara.

Dezvăluirea diagnosticului său de cancer a stârnit iniţial o avalanşă de urări de bine din partea democraţilor şi republicanilor, dar aceasta s-a transformat rapid în acuzaţii din partea aliaţilor lui Trump, care au susţinut că Biden ar fi ascuns diagnosticul său de cancer. Un purtător de cuvânt al lui Biden a declarat la momentul respectiv că acesta nu fusese diagnosticat cu cancer de prostată înainte de luna trecută.

Biden a declarat vineri că se simte bine şi a glumit cu reporterii despre acuzaţiile privind presupusul său declin mintal în funcţie.