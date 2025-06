Hamilton la Ferrari, doar un pariu pierdut – Noi critici ale fostului șef al Scuderiei

Mattia Binotto, fostul șef al Ferrari, a lansat o nouă critică la adresa aducerii lui Lewis Hamilton la Scuderie. Binotto consideră că multiplul campion mondial este aproape de retragere, iar transferul nu se justifica sub nicio formă.

În prezent CEO al echipei Sauber, Binotto a fost șef al Scuderiei în perioada 2019-2022 și a fost cel care l-a adus la echipa italiană de Formula 1 pe Carlos Sainz (venit de la McLaren).

„Este clar că performanțele pe pistă și rezultatele nu sunt acolo unde și-ar dori să fie acum.

Dar cunosc foarte bine fiecare membru al acestei echipe și știu că sunt talentați, puternici și capabili.

Vor fi capabili să îmbunătățească mașina și să obțină rezultate bune în viitor. Și cred că Ferrari se poate bucura în continuare de succes în acest an”, transmite Binotto, făcând referire la traseul Ferrari din 2025.

„Hamilton este un pilot de o anumită vârstă (n.r. 40 mai precis).

Ferrari a semnat cu el când se apropia deja de sfârșitul carierei. În mod ideal, ar fi trebuit să-l aducă cu câțiva ani mai devreme”, consideră fostul șef al Scuderiei.

Mai mult decât atât, Binotto are un răspuns clar și pentru întrebarea: Cine este cel mai rapid pilot de pe grila Formulei 1?

„Pe termen scurt, Max este încă cel mai puternic de acolo. Cred că toată lumea l-ar vrea pe Verstappen, dar sunt mulțumit de cei doi piloți ai noștri (n.r. de la Sauber – echipă care din 2026 va deveni Audi)”, completează oficialul italian.

Former Ferrari team boss Mattia Binotto claims the team signed Lewis Hamilton too late in his career. 😳😱#F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/phZNb4v8Wm

— Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) June 8, 2025