Hadjar, marea surpriză – Piloții McLaren au dominat primul antrenament liber din Ungaria

Isack Hadjar a reprezentat marea surpriză a primei sesiuni de antrenamente libere contând pentru Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, francezul de la Racing Bulls terminând pe locul patru. Piloții McLaren au dominat sesiunea: Lando Norris a fost primul, iar Oscar Piastri al doilea. Ferrari l-a dat pe al treilea clasat: Charles Leclerc.

Norris a oprit cronometrul la 1:16.052, a folosit 5 seturi de pneuri și a efectuat în total 26 de tururi.

Coechipierul Oscar Piastri a fost cu +0.019 secunde mai lent: a folosit 6 seturi de pneuri și a rulat în total 29 de tururi.

Charles Leclerc a fost la +0.217 secunde față de primul clasat, pilotul monegasc efectuând 30 de tururi.

Hadjar, marea surpriză a primei sesiuni de antrenamente libere, a adunat 30 de tururi, a folosit 4 seturi de pneuri și a fost cu +0.629 secunde mai lent decât timpul de referință.

Lewis Hamilton a fost al cincilea (întârziere de +0.682 secunde), iar Max Verstappen doar al nouălea (+0.888 secunde).

