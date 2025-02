Hadi Matar găsit vinovat de tentativă de omor și agresiune după ce l-a înjunghiat pe scriitorul Salman Rushdie pe o scenă

Scriitorul Salman Rushdie, 77 de ani, a fost înjunghiat în timp ce se pregătea să țină un discurs la New York în 2022. Atacatorul său, Hadi Matar, a fost găsit vinovat de tentativă de omor după ce l-a înjunghiat pe autor de mai multe ori pe scenă, informează news.sky.com

Salman Rushdie a rămas orb la ochiul drept în urma incidentului, a suferit o rană gravă la mână și a petrecut luni întregi în convalescență.

În urma unui proces la tribunalul din comitatul Chautauqua (SUA), un juriu l-a condamnat pe Hadi Matar, în vârstă de 27 de ani, pentru tentativă de asasinare a lui Salman Rushdie, după mai puțin de două ore de deliberări.

De asemenea, el a fost găsit vinovat de agresiune în privința rănirii lui Henry Reese, care se afla pe scenă împreună cu scriitorul alman Rushdie în momentul atacului.

Matar nu a avut nicio reacție evidentă la verdict și a murmurat în liniște „Palestina liberă” în timp ce era scos din sala de judecată în cătușe.

La 12 august 2022, Matar a fugit pe scena de la Chautauqua Institution, unde Salman Rushdie se pregătea să ia cuvântul, și l-a înjunghiat în fața publicului. Scriitorul de origine indiană, care și-a petrecut cea mai mare parte a anilor 1990 ascuns în Regatul Unit după ce a primit amenințări cu moartea din cauza romanului său din 1988, Versetele satanice, a fost înjunghiat de aproximativ 15 ori. El a fost atacat la cap, gât, trunchi și mâna stângă. De asemenea, a suferit leziuni ale ficatului și intestinelor

„Eram pe moarte”, a descris scriitorul momentul în care Matar l-a atacat și a declarat instanței: „L-am văzut doar în ultimul moment. Am fost conștient de faptul că cineva purta haine negre, sau haine închise la culoare și o mască neagră. Am fost foarte impresionat de ochii lui, care erau întunecați și mi s-au părut foarte feroce. Am crezut că mă lovește cu pumnul, dar am văzut o cantitate mare de sânge revărsându-se pe hainele mele. Mă lovea în mod repetat. Lovea și tăia”.

Scriitorul a spus apoi că a simțit „un sentiment de mare durere și șoc” și a adăugat: „Mi-am dat seama că sunt pe moarte. Acesta a fost gândul meu predominant”.