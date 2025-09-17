Guvernul taliban din Afganistan a decis să reducă accesul la internet pentru a combate „viciul”

Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat întreruperile prin lupta împotriva „viciului” şi a „corupţiei morale”, relatează AFP, transmite News.ro.

În provincia Balkh, din nord, internetul prin fibră optică a fost complet interzis „şi reţeaua este deconectată” din ordinul şefului suprem al talibanilor, emirul Hibatullah Akhundzada, a anunţat Attaullah Zaïd, purtătorul de cuvânt al guvernoratului. „Această măsură a fost luată pentru a preveni viciul şi vor fi puse în aplicare opţiuni alternative în ţară pentru a răspunde nevoilor” de conectivitate, a adăugat el marţi pe X.

În această regiune, accesul la internet este acum posibil numai prin reţeaua telefonică, care este perturbată, a confirmat un corespondent al AFP, precizând că toţi operatorii sunt afectaţi.

Acelaşi lucru este valabil şi în regiunile Badakhshan şi Takhar, din nord, şi Kandahar, Helmand şi Uruzgan, din sud, au relatat miercuri alţi corespondenţi AFP.

Solicitaţi de AFP, nici purtătorii de cuvânt ai guvernului, nici Ministerul Telecomunicaţiilor nu au comentat imediat aceste măsuri.

Fibra optică este cea mai răspândită tehnologie în Afganistan, a precizat pentru AFP un angajat al unui operator privat din Kabul, adăugând, sub anonimat, că nu cunoaşte motivele şi detaliile măsurii talibanilor.

„Dacă aceste probleme de conexiune nu sunt rezolvate, vom suferi pierderi mari”, se plânge Atta Mohammed, un antreprenor în marmură din Kandahar. „Dacă nu răspundem la timp la e-mailurile clienţilor noştri din Dubai şi India, nu vom putea continua afacerea. Nu am dormit toată noaptea”, mărturiseşte el.

Măsura nu a fost introdusă în provincia Nangarhar (sud-est), dar purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Informaţii şi Cultură, Qoraishi Badloune, a declarat că se aşteaptă la o implementare la nivel naţional „în zilele următoare”.

„Studii recente efectuate în Afganistan arată că aplicaţiile online au afectat negativ fundamentele economice, sociale, culturale şi religioase ale societăţii şi au condus-o spre corupţie morală”, a susţinut el într-un comunicat publicat marţi.

În 2024, Kabulul prezentase totuşi fibra optică, instalată începând cu anii 2000 de către autorităţile anterioare şi care acoperă astăzi 9350 km, ca o „prioritate” pentru „a apropia ţara de restul lumii” şi a o „scoate din sărăcie”.

De la revenirea la putere în 2021, talibanii au luat tot mai multe decizii de restrângere a libertăţilor, inspirate de viziunea lor ultra-riguroasă asupra legii islamice. Cu toate acestea, unii responsabili talibani sunt foarte activi în transmiterea comunicatelor guvernamentale pe reţelele sociale, observă AFP.