Guvernul mexican începe să desfăşoare 10.000 de militari la frontiera cu SUA, în schimbul unei suspendări a ameninţării americane de a impune taxe vamale de 25% produselor mexicane

Mexicul a început să desfăşoare 10.000 de militari la frontiera cu Statele Unite, aşa cum a promis, în schimbul unei suspendări a ameninţării americane de a impune taxe vamale de 25% produselor mexicane, anunţă preşedinta Claudia Sheinbaum, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Am început deja să trimitem (militari)”, a anunţat marţi preşedinta mexicană.

Potrivit omologului său american Donald Trump, Meixucl s-a angajat să trimită 10.000 de militari ”pentru ca să oprească valul de fentanil (un opioid) şi de migranţi ilegali” în Statele Unite.

Militarii au fost mobilizaţi în state care ”nu au probleme de securitate”, a precizat şefa statului mexican.

”Este vorba despre o desfăşurare care nu lasă restul ţării fără securitate”, a subliniat ea.

Presa mexicană scria că militari şi membri ai Gărzii Naţionale erau desfăşuraţi marţi către oraşe de frontieră cu Statele Unite ca Tijuana şi Matamoros.



BREAKING: Mexico deploys 10,000 National Guard & Army troops to the U.S. border in Operativo Frontera Norte.

Today at 6AM Mexican forces began deploying across the northern border by air and land.

Tijuana, Sonoyta and Matamoros received the first airlifted units. pic.twitter.com/gCAArsA5Je

— Hᴜıƶᴀʀ (@HuizarTony) February 4, 2025

AFP a observat aproximativ 300 de militari pe aeroportul din Merida, în statul Yucatan (sud).

Luni, cei doi şefi de stat au anunţat aproape simultan că Statele Unite au suspendat – timp de o lună – aplicarea unor taxe vamale care urmau să scumpească cu 25% importurile din Mexic începând de marţi.