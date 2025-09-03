Guvernul francez dizolvă o şcoală de imami, Institutul European de Ştiinţe Umane, pe care o suspectează de promovarea unui „islam radical” şi de legitimarea „jihadului armat”
Institutul European de Ştiinţe Umane (IESH) – o şcoală de imami suspectată de promovarea unui ”islam radical” şi de legitimarea ”jihadului armat” – a fost dizolvat miercuri într-o şedinţă a Guvernului francez, anunţă pe X ministrul francez de Interne Bruno Retailleau, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”Lupta împotriva antrismului mişcării freriste continuă. Azi, Institutl European de Ştiinţe Umane a fost dizolvat în Consiliul de Minştri la cererea mea”, anunţă pe X ministrul.
