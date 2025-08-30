Guinness World Records împlinește 70 de ani și dezvăluie titluri de recorduri nerevendicate

Guinness World Records sărbătorește 70 de ani de existență și, pentru a marca publicarea primului său volum pe 27 august 1955, organizația a dezvăluit 70 de recorduri nerevendicate, relatează Euronews.

Craig Glenday, redactor-șef al GWR, a declarat: „Pe măsură ce marcăm cea de-a 70-a aniversare a lansării primei noastre ediții în anii 1950, suntem mândri să ne bazăm pe 70 de ani uimitori în calitate de curatori globali ai faptelor și realizărilor superlative.”

„Am asistat la atât de multe momente memorabile, la cele mai uimitoare demonstrații de forță, îndemânare și rezistență ale talentelor din întreaga lume și sperăm ca acest lucru să continue mult timp”, a adăugat el. „Acum privim spre viitor și sărbătorim generația actuală – și următoarea – de recordmeni.”

Astfel, la aniversarea de 70 de ani, Guiness World Records au publicat câteva recorduri nerevendicate:

Cele mai multe perne-pârțâitoare pe care s-a stat într-un minut

Cea mai mare distanță la un „bottle flip” (aruncare și aterizare de sticlă)

Cele mai multe „high-five”-uri în 30 de secunde

Cea mai rapidă cursă de 400 de metri în sac

Cel mai rapid timp pentru a construi o piramidă din cărți de joc cu cinci etaje

Cele mai multe săruturi în 30 de secunde de către o pereche

Cele mai multe sărituri tip „capra” într-o oră de către o echipă de doi

Cele mai multe aterizări pe șezut pe o trambulină într-o oră

Cele mai multe anșoa mâncate într-un minut

Cele mai multe șireturi legate în fundă într-un minut (echipă de doi)

Cele mai multe chipsuri tip „Pringles” (stivuibile, pe bază de cartofi) mâncate într-un minut

Cele mai multe mingi de tenis de masă ținute într-o mână

Cele mai multe tricouri îmbrăcate în 30 de secunde (individual)

Cel mai rapid timp de urcare a înălțimii Everestului cu bicicleta

Inspirația pentru cartea Guinness World Records a venit dintr-o dezbatere care a avut loc la o partidă de vânătoare la începutul anilor 1950 în comitatul Wexford, Irlanda, la care a participat Sir Hugh Beaver, directorul general al fabricii de bere Guinness la acea vreme.

Sir Hugh și gazdele sale au dezbătut următoarea întrebare: „Care este cea mai rapidă pasăre de vânătoare din Europa?”

Nu au reușit să găsească un răspuns la această întrebare în niciun manual de referință. Așadar, în 1954, Sir Hugh a creat o promoție Guinness bazată pe soluționarea disputelor din pub-uri. A recrutat cercetători din Fleet Street pentru a compila o carte cu fapte și cifre, înainte de a publica primul volum al Guinness Book Of Records.

De atunci, franciza a vândut peste 155 de milioane de cărți în întreaga lume, iar acum știm cine are cea mai mare colecție de suveniruri Spice Girls (Elizabeth West, Marea Britanie, cu peste 5.000 de piese), că americanul Great Dane Zeus deține titlul de cel mai înalt câine (1,046 metri) și că lungimea celei mai lungi limbi feminine este de 9,75 cm (Chanel Tapper, SUA) .