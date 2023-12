Grecia – cea mai bună performanță economică în 2023 – clasament alcătuit de revista Economist

Aproape toată lumea se aștepta la o recesiune globală în 2023, deoarece bancherii centrali luptau împotriva inflației ridicate. Ei nu au avut dreptate. PIB-ul global a crescut probabil cu 3%. Piețele muncii au rezistat. Inflația este în scădere. Bursele au crescut cu 20%.

Dar această performanță agregată ascunde o mare variație. The Economist a compilat date privind cinci indicatori economici și financiari – inflația, „amplitudinea inflației”, PIB-ul, locurile de muncă și performanța bursieră – pentru 35 de țări în mare parte bogate. Le-am clasat în funcție de cât de bine s-au descurcat cu aceste măsuri, creând un scor general pentru fiecare.

În partea de sus a topurilor, pentru al doilea an consecutiv, se află Grecia – un rezultat remarcabil pentru o economie care a fost până de curând o sinonimă pentru managementul defectuos. În afară de Coreea de Sud, mulți dintre ceilalți artiști remarcabili sunt în America. Statele Unite ocupă locul al treilea. Canada și Chile nu sunt departe. Între timp, o mulțime de leneși sunt în nordul Europei, inclusiv Marea Britanie, Germania, Suedia și, în urmă, Finlanda.

Abordarea creșterii prețurilor a fost marea provocare în 2023. Prima noastră măsură se referă la inflația „de bază”, care exclude componentele volatile precum energia și alimentele și, prin urmare, este un bun indicator al presiunii inflaționiste subiacente. Japonia și Coreea de Sud au ținut sub control prețurile. În Elveția, prețurile de bază au crescut cu doar 1,3% de la an la an. În alte părți ale Europei, însă, multe țări se confruntă încă cu presiuni serioase. În Ungaria, inflația de bază este de aproximativ 11% anual. Finlanda se luptă și ea.

În majoritatea țărilor, inflația devine mai puțin înrădăcinată, măsurată prin „amplitudinea inflației”, care calculează ponderea articolelor din coșul prețurilor de consum, unde prețurile cresc cu mai mult de 2% de la an la an. Băncile centrale din locuri precum Chile și Coreea de Sud au ridicat agresiv ratele dobânzilor în 2022, mai devreme decât multe altele din lumea bogată, iar acum par să culeagă roadele. În Coreea de Sud, amplitudinea inflației a scăzut de la 73% la 60%. Bancherii centrali din America și Canada, unde amplitudinea inflației a scăzut și mai puternic, pot fi și ei lăudați.

Următoarele noastre două măsuri – creșterea ocupării forței de muncă și PIB – indică măsura în care economiile oferă rezultate pentru oamenii obișnuiți. Nimeni nu s-a descurcat spectaculos de bine în 2023. Dar doar o mică minoritate de țări au înregistrat o scădere a PIB-ului. Irlanda a fost cea mai proastă performanță, cu o scădere de 4,1% (luați asta cu prudență: sunt mari probleme cu măsurarea PIB-ului irlandez). Marea Britanie și Germania au avut, de asemenea, rezultate slabe. Germania se luptă cu consecințele unui șoc al prețului energiei și a concurenței în creștere din partea mașinilor chinezești importate. Marea Britanie se confruntă încă cu consecințele Brexit-ului.

Statele Unite s-au descurcat bine atât în ceea ce privește PIB-ul, cât și ocuparea forței de muncă. A beneficiat de o producție record de energie, precum și de efectele unui stimulent fiscal generos implementat în 2020 și 2021. Este posibil ca cea mai mare economie a lumii să fi atras alte țări. Ocuparea forței de muncă în Canada a crescut inteligent. În ciuda războiului său cu Hamas, Israelul, care consideră America drept cel mai mare partener comercial, ocupă locul patru în clasamentul general.

Ai putea crede că bursa americană, plină de firme gata să beneficieze de revoluția inteligenței artificiale, s-ar fi descurcat bine. De fapt, ajustat pentru inflație, are un performanță medie. Bursa australiană, plină de firme de mărfuri care au reușit o scădere de la prețurile ridicate în 2022, a avut performanțe slabe. Prețurile acțiunilor din Finlanda au scăzut. Firmele japoneze, prin contrast, se confruntă cu o renaștere. Bursa de valori a țării este una dintre cele mai performante în acest an, crescând în termeni reali cu aproape 20%.

Dar pentru profituri glorioase ale capitalului propriu, priviți la mii de mile spre vest, spre Grecia. Acolo valoarea reală a bursei a crescut cu peste 40%. Investitorii s-au uitat din nou la companiile grecești, în timp ce guvernul implementează o serie de reforme pro-piață. Deși țara este încă mult mai săracă decât era înainte de atotputernica explozie de la începutul anilor 2010, într-o declarație recentă FMI, cândva nemesisul Greciei, a lăudat „transformarea digitală a economiei” și „creșterea concurenței pe piață”. În timp ce finlandezii cu performanțe slabe se pot consola în acest Crăciun înecându-și durerile în lenjeria lor (sau îmbătându-se cu pantaloni, așa cum este cunoscut la nivel local), restul lumii ar trebui să ridice un pahar de ouzo acestui campion cel mai puțin probabil.