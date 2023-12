Ghinea (USR): De ce se grăbesc Boloș și Ciolacu cu e-factura? Prostie de milițieni, oamenii ăștia habar nu au cum funcționează o firmă

Cristian Ghinea, fost ministru USR al fondurilor europene, îi acuză pe premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe Marcel Boloș că au forțat introducerea facturării electronice fără ca sistemul ANAF și firmele private să aibă timp să se pregătească.

Ghinea susține că cei doi s-au grăbit să implementeze măsura pentru că bugetul statului avea nevoie de bani și arată că Franța, Germania și Polonia au acordat mult mai mult timp sistemelor economice să se pregătească pentru această schimbare radicală.

”Cam așa e cu guvernarea asta cu ADN de milițieni intersectați genetic cu securiști. Ciolacu a aflat în fine ceea ce tot mediul privat știe de săptămâni bune, anume că facturarea electronică va bloca sistemul. Și ca orice securici care și-a depășit limita de incompetență, vrea să scoată pârleală prin show și gargară. Face ședință de guvern azi, pe 29 decembrie, cu doar trei zile înainte ca măsura să devină obligatorie pentru toate firmele. Problema în sine nu e măsura, ci modul în care e pusă în aplicare. Avem un nou exemplu de heirupism. Fac azi analize. Da, azi, cu trei zile înainte de intrarea în vigoare a deciziei, se mai face o analiză”, a declarat Ghinea, potrivit unui comunicat de presă.

Reamintim că zeci de firme din mediul privat au anunțat că le este imposibil să aplice de la 1 ianuarie 2024 facturarea electronică din cauza procedurilor greoaie.

”Faptul că SRI e implicat în digitalizarea ANAF nu rezolvă problema, ci o agravează, că doar habar nu avem ce firme are sau protejează SRI, e secret și e legal (…) Are ANAF-ul infrastructura pregătită? Crapă serverele doar la câteva mii de accesări ale firmelor care trebuie să parcurgă o procedură deloc simplă pentru înscriere. Cum vor rezista ele la milioane de facturi emise zilnic? Sunt firmele pregătite la nivel de softuri sau chiar la nivel de competențe digitale ale angajaților? Deja două mari firme, Vodafone și E-On și-au notificat clienții că nici vorbă de facturare electronică până la jumătatea anului 2024. Cum vor băga firmele în contabilitate cheltuielile pentru telefoane și energie? Ăăăăăă, cum ar zice Ciucă, șeful la cealaltă baracă a statului milițienesc. Se putea evita această problemă? Evident. Dacă cei doi Marcei ar fi citit PNRR-ul. Unde am anticipat această problemă și am insistat ca jalonul cu digitalizarea sistemului fiscal, care includea și facturarea electronică în urma cererilor insistente ale ANAF, să fie implementat cât mai târziu”, a mai scris Ghinea.