Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a…

Friedrich Merz
Sursa foto: Marcus Brandt / DPA / Profimedia

Germania aşteaptă clarificarea cadrului garanţiilor de securitate pentru Ucraina înainte de a decide dacă se angajează cu trupe

Germania este pregătită să intensifice finanţarea şi instruirea armatei ucrainene, dar va decide asupra unui eventual angajament cu trupe în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina numai după ce va fi clar în ce vor consta concret aceste garanţii, inclusiv în ceea ce priveşte implicarea Statelor Unite, a transmis joi cancelarul german Friedrich Merz, potrivit agenţiilor Reuters şi DPA, citate de Agerpres.

Acest mesaj a venit odată cu o nouă reuniune a liderilor ţărilor ce formează „Coaliţia Voinţei” (sau Coaliţia Voluntarilor), ţări care susţin militar Ucraina, reuniune care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump şi la finalul căreia preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că 26 de ţări s-au ”angajat să participe la o forţă de reasigurare” cu prezenţă „la sol, pe mare sau în aer”, pentru a oferi Ucrainei garanţii de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Dar aceasta din urmă a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfăşurare de trupe în Ucraina din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Kievului. Orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, a avertizat anterior ministrul rus de externe Serghei Lavrov, conform căruia un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, transmite Agerpres.

Germania „va decide asupra implicării militare la momentul oportun, odată ce condiţiile cadru vor fi clarificate” în ceea ce priveşte aceste garanţii de securitate, inclusiv „natura şi dimensiunea implicării americane şi rezultatul procesului de negociere”, a transmis joi cancelarul german Merz prin intermediul purtătorului său de cuvânt.

De asemenea, şeful guvernului german a subliniat în timpul consultărilor cu aliaţii Ucrainei că accentul trebuie pus pe finanţarea, înarmarea şi instruirea forţelor armate ucrainene, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt, care a mai menţionat că Germania este pregătită să-şi extindă sprijinul pentru Ucraina.

