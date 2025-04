George Clooney spune că decizia de a cere retragerea lui Biden din cursa prezidențială a fost o „datorie civică” și este bine că „unii oameni” sunt încă supărați: „Le apăr dreptul de a mă critica”

George Clooney a stat recent de vorbă cu jurnalistul Jake Tapper de la CNN și a spus că, deși „unii oameni” sunt încă supărați pe decizia sa de a cere retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială din 2024, el este împăcat cu alegerea, deoarece a fost „datoria sa civică”, scrie Variety. Tapper i-a spus actorului că apărătorii săi au numit decizia „curajoasă”.

„Nu știu dacă a fost curajos”, a spus Clooney. „A fost o datorie civică pentru că am descoperit că oamenii de pe partea mea de stradă – știți, sunt democrat în Kentucky, așa că înțeleg – când am văzut că oamenii de pe partea mea de stradă nu spun adevărul, m-am gândit că e timpul să spun ceva. Unii oameni sunt supărați, sigur. Asta e OK. Ideea de libertate de exprimare este că nu poți cere libertatea de exprimare și apoi să spui: „Dar nu spune lucruri rele despre mine.””

„Asta e treaba, trebuie să iei atitudine dacă crezi în ea”, a continuat el.

„Luați atitudine, susțineți-o și apoi suportați consecințele. Astea sunt regulile, așa că atunci când oamenii mă critică trebuie să accept asta, e corect. Sunt de acord cu asta, sunt de acord cu criticile pentru poziția mea. Le apăr dreptul de a mă critica la fel de mult cum îmi apăr dreptul de a-i critica pe ei.”

Clooney a ținut prima pagină a ziarelor pe 10 iulie anul trecut pentru publicarea unui editorial în The New York Times în care îl îndemna pe Biden să își încheie campania în urma prestației sale dezastruoase împotriva lui Donald Trump în prima dezbatere prezidențială din 2024. Editorialul a fost publicat la doar câteva săptămâni după ce actorul a fost co-organizator al unei uriașe strângeri de fonduri la Hollywood pentru Biden, care a adus fonduri record de 28 de milioane de dolari.

„Este devastator să o spun, dar Joe Biden cu care am fost acum trei săptămâni la strângerea de fonduri nu era Joe Biden din 2010. Nu era nici măcar Joe Biden din 2020. A fost același om pe care l-am văzut cu toții la dezbatere”, a scris Clooney la acea vreme. „Este vorba despre vârstă. Nimic mai mult. Dar, de asemenea, nimic care poate fi inversat. Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte. Pe lângă asta, nu vom câștiga Camera Reprezentanților și vom pierde Senatul. Aceasta nu este doar opinia mea; aceasta este opinia fiecărui senator, membru al Congresului și guvernator cu care am vorbit în particular. Cu fiecare în parte, indiferent de ceea ce spune el sau ea în mod public”.

Biden a sfârșit prin a renunța la candidatura democrată, o decizie pe care Clooney a continuat să o laude, spunând că Biden „salvează democrația încă o dată”. Actorul a susținut-o apoi pe Kamala Harris pentru președinție. Vorbind la Festivalul de Film de la Veneția, Clooney a spus că alegerea lui Biden l-a făcut pe acesta „cel mai altruist” președinte de la George Washington încoace.

„Ceea ce ar trebui să fie amintit este actul altruist al cuiva care, este foarte greu să renunțe la putere – știm asta, am văzut peste tot în lume – și pentru cineva care spune că eu cred că există o cale mai bună de urmat, toate meritele îi revin”, a spus Clooney.