GALERIE FOTO/VIDEO Marș împotriva antisemitismului la Londra cu mesaje precum „Ajunge” sau ”Apără-ți valorile”

Marș împotriva antisemitismului la Londra cu mesaje precum „Ajunge" sau "Apără-ți valorile"

Câteva mii de oameni au ieșit în stradă duminică la Londra pentru a protesta împotriva extremismului în creștere și a urii față de evrei în Marea Britanie, transmite The Jewish Chronicle.

Cele mai recente cifre ale organizației Community Security Trust (CST) au dezvăluit 1.521 de incidente antisemite în Marea Britanie între ianuarie și iunie 2025, al doilea cel mai mare număr de incidente motivate de ură antievreiască înregistrate vreodată de CST. Cea mai mare cifră a fost în primele șase luni ale anului 2024, când au fost înregistrate 2.019 incidente antisemite.

Printre atacuri s-a numărat și hărțuirea unui capelan evreu și a familiei sale de pe un campus universitar, iar numai în ultima lună, un rabin Chabad a avut o svastică graffitiată pe casa sa, peretele unei sinagogi din nordul Londrei a fost mânjit cu excremente.

Înainte de marș, Gideon Falter, directorul executiv al Campaniei Împotriva Antisemitismului, a declarat: „Se întâmplă ceva în țara noastră. Discursul civilizat și dezbaterea rațională fac loc sectarismului și extremismului. Sunt aduși pe scenă cei care își mărturisesc ura față de țara noastră și celor care par să glorifice terorismul. Sunt înlăturați cei care nu se conformează. Evreii sunt urmăriți pe stradă, evreii sunt vizați de farse rasiste, evreii sunt hărțuiți în transportul public, evreii sunt vizați în campusuri… singura modalitate de a învinge hărțuirea este să te aperi, să te opui extremismului și antisemitismului.”

Manifestanții s-au întâlnit pe strada Hallam și urmau să facă o scurtă oprire în fața BBC înainte de a se îndrepta spre Cenotaf și de a încheia marșul în Piața Parlamentului.

Galerie foto video