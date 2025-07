GALERIE FOTO Sute de sportivi din 22 de țări, la Timișoara Triathlon, singurul triatlon urban din România

În jur de 700 de sportivi din 22 de țări s-au întrecut la a patra ediție a Timișoara Triathlon, singurul triatlon din România desfășurat integral în interiorul unui oraș.

După ce ediția de anul trecut a fost desemnată „Evenimentul Anului” de către Federația Română de Triatlon, organizatorii — Clubul Sportiv Ride Competition, în parteneriat cu Federația Română de Triatlon — au propus în 2025 un format extins, cu o zi în plus de activități și un nou record de participanți.

„Am început în 2022, din pasiune, pentru că echipa de bază practică sport. Am vrut un eveniment în România care să se ridice la standardele celor din străinătate. Încercăm să ne îmbunătățim și, an de an, să aducem ceva nou. La prima ediție am avut 130 de participanți, iar anul acesta sunt peste 700, în cele două zile. Am trecut de la o zi, la două zile, și intenționăm să trecem la trei zile, să facem un fel de festival”, a spus Vasile Goșa, directorul de concurs.

Înotul a avut loc în canalul Bega, ciclismul a străbătut bulevardele orașului, în zone închise traficului, iar alergarea s-a desfășurat în zone centrale și istorice, în aplauzele timișorenilor.

„Triatlonul clasic este format din înot, ciclism și alergare. Sunt pe distanțe diferite. Având în vedere că avem un format urban — singurul de acest fel din România, rar și în lume — nu putem organiza probele cele mai lungi de triatlon, care înseamnă 3.800 de metri înot, 180 de kilometri ciclism și un maraton de 42 de kilometri. Distanța regină la ciclism este foarte greu de încadrat într-un oraș, ai nevoie să închizi zeci de kilometri de drum, ceea ce ar însemna să blocăm tot orașul. Nici nu am primi aprobare pentru așa ceva. Așa că avem doar distanța medie: 1,9 kilometri de înot, 90 de kilometri de bicicletă și un semimaraton, adică 21 de kilometri de alergare”, a mai spus Vasile Goșa.

Ziua principală de concurs



Sâmbătă, 19 iulie – Ziua principală de concurs a propus probele Half Ironman (1,9 km înot + 90 km ciclism + 21 km alergare), Olimpic (1,5 km înot + 40 km ciclism + 10 km alergare), Sprint (750 m înot + 20 km ciclism + 5 km alergare) și Supersprint (270 m înot + 13 km ciclism + 1,7 km alergare).

Câștigător la cea mai dificilă probă fost Deak Szombor (România), cu timpul de 4:05:27, urmat de Zsebe Oliver (Ungaria) și Bălan Alexandru (România). La Olimpic a câștigat Hațegan Victor (România), cu 2:04:19, urmat de Liuba Radu (România) și Karabag Hasan (Turcia).

Duminică, în a doua zi de Timișoara Triathlon, de la ora 9.00, se va da startul la TRIkids Timișoara, rezervat copiilor între 6 și 13 ani, parte din circuitul național TRIkids.

„Anul trecut a fost prima ediție când am integrat și cursele pentru copii. Fiind un eveniment care e în parteneriat cu Federația Română de Triatlon, există un program special: TRIkids. Avem 137 de copii înscriși, sunt mulți, majoritatea din zone apropiate Timișoarei. Se descurcă unii extrem de bine, surprinzător de bine”, a mai spus directorul Timișoara Triathlon.

În final, de la ora 12.00, se dă startul la Run&Bike Experience, o cursă de duatlon dedicată amatorilor — un concurs mai lejer: 2 kilometri alergare, 10 kilometri ciclism și din nou 2 kilometri de alergare, organizat pentru a promova acest sport în rândul timișorenilor.