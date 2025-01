Gabriela Ruse, în turul doi de la Australian Open – Victorie în duelul românesc cu Irina Begu

Venită din calificări, Gabriela Ruse a reușit să facă marți pasul în turul al doilea de la Australian Open, după ce a trecut, scor 6-4, 6-0, de Irina Begu.

Locul 125 WTA, Ruse a câștigat o partidă care a durat o oră și 19 minute.

Văzută drept favorită înaintea acestui meci pentru experiența net superioară, Begu (locul 80 WTA) a avut probleme în primul rând cu serviciul, ea cedând 5 game-uri în care s-a aflat la lansare.

The 1st set was a tough fight with both players going on runs before Gabi ultimately won it. She then took that momentum with her and powered her way to finishing the match with a bagel. Gabriela Ruse defeated Irina Begu 6-4, 6-0. pic.twitter.com/pqJHVEEBL2

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 14, 2025