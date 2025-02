Gabriela Ruse, eliminată de la WTA Doha de Maria Sakkari, semifinalistă de Grand Slam

Parcursul Gabrielei Ruse la turneul de la Doha s-a oprit în runda inaugurală, fază a competiției de categorie WTA 1000 unde sportiva din România a fost eliminată de Maria Sakkari, fostă ocupantă a locului 3 în ierarhia mondială.

Primul set a fost unul imprevizil, cu 5 break-uri și răsturnări de situație. Gabriela a practicat un tenis mai bun pe finalul manșei, a avut nervii mai tari, iar setul i-a revenit cu 6-4.

Sakkari a revenit însă în luptă odată cu setul al doilea, unul adjudecat cu scorul de 6-3.

Decisivul nu a început deloc bine pentru Ruse, sportiva noastră cedându-și în două rânduri serviciul. Sakkari, jucătoare cu mare experiență, a știut să profite, iar scorul a luat proporții: 4-0 în favoarea Mariei.

Gabriela (112 WTA) nu a mai avut, din păcate, forța să revină, mai mult decât atât ea abandonând după două ore și 5 minute de la startul partidei (6-4, 3-6, 0-4) din cauza unor dureri la spate.

Maria Sakkari is through to the next round as Ruse retires due to injury.

Final Score: 4-6, 6-3, 4-0 RET. pic.twitter.com/G892GGSVtA

— wta (@WTA) February 9, 2025