Gabriela Ruse, pe terenul de tenis la un turneu WTA.
Gabriela Ruse / Sursa foto: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Gabriela Ruse, calificare în optimile de finală în proba de dublu la US Open

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro.

Gabriela Ruse şi Marta Kostyuk au învins în turul doi echipa favorită 14, Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund (Brazilia/Germania), scor 6-3, 6-2, întrr-o oră şi 23 de minute.

În faza umătoare, românca şi colega sa vor înfrunta perechea Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cap de serie 4.

