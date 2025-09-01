Gabriela Ruse, calificare în optimile de finală în proba de dublu la US Open

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Perechea Gabriela Ruse/Marta Kostyuk (România/Ucraina) s-a calificat, duminică, în optimile de finală ale probei de dublu feminin din cadrul turneului US Open, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Gabriela Ruse şi Marta Kostyuk au învins în turul doi echipa favorită 14, Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund (Brazilia/Germania), scor 6-3, 6-2, întrr-o oră şi 23 de minute.

În faza umătoare, românca şi colega sa vor înfrunta perechea Veronika Kudermetova/Elise Mertens, cap de serie 4.