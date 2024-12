Fructieră de la Iohannis, „Scrisori către Trump” de la Năstase. Ce cadouri protocolare i s-au făcut preşedintei Maia Sandu în ultimele luni

Tablou cu portretul său, fructieră de la Klaus Iohannis, „Scrisori către Trump” de la Andrei Năstase, icoană de la ambasador şi daruri de la reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române. Toate acestea fac parte din lista celor 18 cadouri protocolare pe care le-a primit Maia Sandu în perioada iulie-septembrie curent, potrivit datelor publicate de Preşedinţia Republicii Moldova, transmite News.ro.

În perioada iulie- septembrie curent, şefa statului a primit 18 cadouri protocolare, cel mai mare număr de daruri primit timp de trei luni, în acest an, conform agora.md.Valoarea totală de piaţă a darurilor se ridică la peste 22.100 de lei moldovenşti.

Cel mai scump cadou a fost oferit de ministra pentru Europa şi Afaceri Externe a Republicii Franceze, Catherine Colonna, în contextul participării în cadrul celei de-a cincea ediţii a Platformei de Sprijin pentru R. Moldova şi întrevederii cu şefa statului. Mai exact, este vorba de un suvenir din sticlă mată, care reprezintă un trandafir, şi este lucrat manual de producătorul francez de artă Daum. Valoarea de piaţă a cadoului este estimată la 7.400 de lei.

De cealaltă parte, cel mai ieftin cadou ar costa în jur de 300 de lei şi este vorba de un portretul preşedintei, un tablou în ramă, executat de Luminiţa Pătrăţeanu. Acesta a fost oferit de primarul municipiului Edineţ, în contextul vizitei de lucru pe care a făcut-o şefa statului.

Un alt portret, pe care l-a primit şefa statului, este cel al Regelui Mihai I al României. Acesta a fost acordat de şeful Secţiei radiologie imagistică din Edineţ, în contextul participării preşedintei la inaugurarea Centrului primar de accident vascular cerebral din Edineţ. 350 de lei este preţul aproximativ al cadoului.

Cadouri de la preşedinţii ţărilor vecine

La 1 iulie, Maia Sandu a primit din partea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, un tablou – reproducerea lucrării „The Zaporizhia nuclear power plant”. Darul a fost oferit în contextul participării şefei statului la Summitul pentru pace în Ucraina, din Confederaţia Elveţiană. Valoarea de piaţă a acestuia este estimată la 1.950 de lei.

Un alt şef de stat care i-a oferit un cadou Maiei Sandu, în perioada iulie – septembrie, este preşedintele României, Klaus Iohannis. S-a întâmplat în contextul vizitei oficiale la Chişinău a oficialului. Darul este o fructieră din sticlă, cu design în stil vintage, care ar costa aproximativ 1.050 de lei.

Cadouri de la ambasadori, prim-miniştri, primari sau foşti demnitari

Unul dintre cadourile, care figurează printre cele mai scumpe care i-au fost oferite preşedintei R. Moldova în perioada iulie – septembrie, este din partea prim-ministrului Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden, în contextul vizitei oficiale la Chişinău. Mai exact, este vorba de un suvenir de colecţie – două fluiere mici în formă de păsări, din sticlă colorată, create manual în atelierul „Pascale Seil” din Luxemburg. Valoarea de piaţă a cadoului este estimată la 3.000 de lei.

Maia Sandu a mai primit, în luna septembrie, două cadouri din partea ambasadorului SUA, Kent D. Logsdon, în contextul întrevederii cu şefa statului şi a finalizării mandatului. Este vorba despre două cărţi-album „Philadelphia: Portrait of a City” şi „Pittsburgh: A renaissance city”, de Michael P. Gadomsk. Preţul acestora este estimat la 350 de lei.

Un alt cadou protocolar, care oscilează în jurul aceleiaşi valori de piaţă, a fost oferit de ambasadorul R. Franceze în R. Moldova, Paul Graham, în contextul întrevederii cu şefa statului şi a finalizării mandatului. De această dată, darul, de asemenea, este o carte – „Prut şi Nistru, râuri care leagă maluri”, de Véronique Popine. Aceasta ar costa aproximativ 380 de lei.

Ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Marko Şevcenco,este un alt diplomat care, în contextul întrevederii cu şefa statului şi a finalizării mandatului, i-a oferit un cadou Maiei Sandu. De această dată, nu este vorba de o carte sau un suvenir, ci de o icoană e, pictată pe placă de lemn. Aceasta ar costa aproximativ 460 de lei.

Primarii sunt alte autorităţi care au avut să-i ofere ceva în dar şefei statului, în perioada iulie-septembrie. Pe lângă portretul său, pe care l-a primit de la primarul din Edineţ, preşedintei i-a mai fost acordat un cadou din partea primarului oraşului Nisa, din R. Franceză. De această dată, este vorba de cartea-album „Nice la belle”, care ar costa 490 de lei.

Andrei Năstase, ex-ministru al Afacerilor Interne, în contextul unei vizite la Preşedinţie, din 22 iulie, i-a oferit şefei statului cartea „Letters to Trump”, de Donald J. Trump. Valoarea cadoului este estimată la 1.450 de lei.

Daruri de la Biserica Ortodoxă Română

În contextul participării şefei statului la premiera spectacolului „Grădina de sticlă”, în cadrul reuniunii teatrelor naţionale româneşti la Chişinău, şefa statului a primit mai multe cadouri. Printre acestea se numără şi două cărţi-album, a căror valoare este de 1.170 şi, respectiv, 1.230 de lei.

„Monasteries and Churches of Transylvania” şi „The Monasteries of Oltenia” sunt titlurile lucrărilor. Darurile au fost oferite de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, la 13 septembrie.

Alte portrete şi cadouri de la artişti

La premiera spectacolului „Grădina de sticlă”, în cadrul reuniunii teatrelor naţionale româneşti la Chişinău, preşedinta Maia Sandu s-a mai ales cu trei cărţi-album.

Două dintre acestea au fost oferite de Ludmila Patlanjoglu, teatrolog, istoric şi critic de teatru român. „TNC: Purcărete- Boroghină: Pelerini în marele teatru al Lumii” şi „Gigi Căciuleanu – Omul Dans”, sunt titlurile lucrărilor. Cadourile sunt estimate la 650 şi 450 de lei.

Actorii de la Teatrul National „I.L. Caragiale”, din Bucureşti, i-au oferit preşedintei cartea-album „Regele nu moare”, estimată la 580 de lei.

Ultimul cadou protocolar, pe care l-a primit şefa statului în al treilea trimestru din acest an, este de la fotograful Andrei Mardari, în contextul vizitei de lucru a şefei statului în raionul Ialoveni. Este vorba despre cartea-album „Trepte în zbucium”, care ar costa aproximativ 564 de lei.

În perioada ianuarie – martie, preşedinta Maia Sandu a primit opt cadouri. Valoarea de piaţă totală a acestora se ridică la 31.445 lei. Cel mai scump cadou din cele opt, este un covor din lână în stil popular tradiţional. Valoarea de piaţă a acestuia se ridică la 17.490 de lei.

În perioada lunilor aprilie – iunie curent, şefa statului a primit patru cadouri. Valoarea de piaţă totală a acestora se ridică la 6.410 de lei.